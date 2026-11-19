Divizia A la handbal feminin a programat miercuri partidele unei etape intermediare. CSM Galaţi a jucat în sala sporturilor Narcisa Lecuşanu din Bacău cu Ştiinţa.

Echipa gălăţeană pregătită de Valeriu Costea şi Relu Druţu a confirmat evoluţiile bune din ultima perioadă cu CSM Corona II Braşov şi alPHa Prahova Ploieşti, când a pierdut la ultimele faze, şi de data aceasta a condus în permanenţă pe tabela de marcaj şi a obţinut o victorie scontată, scor final 30-25 (18-14).

Lotul de jucătoare: Ioana Popoiu 13 intervenţii, Laura Oprişan 3 int – Irina Preda 1 gol, Maya Darie 1 g, Anna Maria Isac, Denisa Constandache 2 g, Lavinia Lazăr 3 g, Alexia Bucner 2 g, Bianca Purice-Susanu, Daria Radu 5 g, Bianca Trincă 1 g, Daniela Corban 1 g, Raluca Dinu 4 g, Rebeca Sucălescu 1 g, Bianca Zegrean 8 g, Alessia Emanoil 1 g.

După 11 etape, CSM Galaţi ocupă locul 5 cu 9 puncte. Următorul meci se va disputa duminică, 22 noiembrie, la sala Siderurgistul, de la ora 13.00, cu CSM Făgăraş.