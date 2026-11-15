CSU Galaţi, a treia victorie consecutivă pe fileu

Sâmbătă au fost programate meciurile celei de-a 6-a etape a Diviziei A2, seria Est la volei feminin. Sala sporturilor Iftimie Elisei din Medgidia a găzduit derbiul ocupantelor locurilor 3, respectiv 2, CS Medgidia şi CSU Galaţi.

Echipa gălăţeană pregătită de Ileana Berdilă a confirmat evoluţiile ascedente din ultima perioadă, a intrat foarte motivată pe teren, a jucat cu motoarele turate de la început până la sfârşit şi a obţinut o victorie fără dubii în urma căreia şi-au adăugat trei puncte preţioase în clasament.

Momentul psihologic a fost în primul set care a fost foarte echilibrat, dar echipa noastră, care a folosit formula: Anamaria Berdilă, Andreea Stănescu, Sorina Răileanu, Ana Butnaru, Gabriela Panait, Silvia Coman – Delia Crăciun, Violeta Stan – libero, a dat dovadă de stăpânire de sine şi s-a impus în prelungiri.

În continuare lucrurile au intrat pe făgaşul normal şi rezultatul final consemnat pe tabela de marcaj a fost: CS Medgidia – CSU GALAŢI 0-3 (-25, -16, -20).

Din lot au mai făcut parte: Ana Maria Vilău, Sofia Huzum şi Andreea Păsculescu.

Podiumul clasamentului se prezintă astfel:

Ştiinţa Bacău 16 puncte, CSU GALAŢI 13 puncte, CSM II Bucureşti 12 puncte.

CSU Galaţi va juca următorul meci pe 28 noiembrie, pe teren propriu, cu CS Muscel ARO Câmpulung.