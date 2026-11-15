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    CSU Galaţi, a treia victorie consecutivă pe fileu

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CSU Galaţi, a treia victorie consecutivă pe fileu

Catalin RĂDULESCUSport15.11.2026

CSU Galaţi, a treia victorie consecutivă pe fileu

Sâmbătă au fost programate meciurile celei de-a 6-a etape a Diviziei A2, seria Est la volei feminin. Sala sporturilor Iftimie Elisei din Medgidia a găzduit derbiul ocupantelor locurilor 3, respectiv 2, CS Medgidia şi CSU Galaţi.

Echipa gălăţeană pregătită de Ileana Berdilă a confirmat evoluţiile ascedente din ultima perioadă, a intrat foarte motivată pe teren, a jucat cu motoarele turate de la început până la sfârşit şi a obţinut o victorie fără dubii în urma căreia şi-au adăugat trei puncte preţioase în clasament.

Momentul psihologic a fost în primul set care a fost foarte echilibrat, dar echipa noastră, care a folosit formula: Anamaria Berdilă, Andreea Stănescu, Sorina Răileanu, Ana Butnaru, Gabriela Panait, Silvia Coman – Delia Crăciun, Violeta Stan – libero, a dat dovadă de stăpânire de sine şi s-a impus în prelungiri.

În continuare lucrurile au intrat pe făgaşul normal şi rezultatul final consemnat pe tabela de marcaj a fost: CS Medgidia – CSU GALAŢI 0-3 (-25, -16, -20).

Din lot au mai făcut parte: Ana Maria Vilău, Sofia Huzum şi Andreea Păsculescu.

Podiumul clasamentului se prezintă astfel:

  1. Ştiinţa Bacău 16 puncte,
  2. CSU GALAŢI 13 puncte,
  3. CSM II Bucureşti 12 puncte.

CSU Galaţi va juca următorul meci pe 28 noiembrie, pe teren propriu, cu CS Muscel ARO Câmpulung.

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