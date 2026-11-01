Degringolada continuă la Oțelul Galați: Roș-alb-albaștrii au smuls în extremis o remiză cu Sepsi, după ce Pedro Nuno a transformat un penalty, și au ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie

Oțelul Galați a întâlnit duminică după-amiază, pe teren propriu, pe Sepsi OSK Sf. Gheorghe, în cea de-a 14-a etapă din Superligă. Lovitura de start a fost dată de Bogdan „Shuly” Dima, căpitanul Legends Galați, formație care a câștigat EMF Masters Champions League, fiind aplaudată călduros de spectatori. Cu cuțitul la os, oțelarii au intrat pe teren foarte motivați și au irosit o primă oportunitate de gol în min. 4, când centrarea lui Fernandes a fost reluată cu latul din careul mic peste poartă.

Oțelarii au pus presiune în continuare și în min. 11 am consemnat dubla ocazie Bordun – Pedro Nuno, ambii fiind blocați în extremis de fundașii covăsneni. După o fază spectaculoasă purtată în viteză, Silva (min. 26) a încercat să finalizeze printr-o execuție spectaculoasă, ratată din păcate. Sepsi a replicat la capătul primei jumătăți de oră prin Cmiljanic, care a tras prin surprindere pe lângă poartă.

Oaspeții au echilibrat disputa și au ratat cea mai clară ocazie de gol, șutul lui Andrei (min. 40) fiind respins cu o robinsonadă de portarul Dur-Bozoancă. Pe finalul primei părți s-a jucat pe contre, cu șanse importante pentru Iacob, respectiv Vârtej (cu o lovitură de cap care a țintit bara) și Andrei.

Repriza secundă a debutat cu același scenariu. Oțelul a avut inițiativa și a căutat golul izbăvitor. Sepsi a jucat pragmatic, a stat la cutie și a reușit să deschidă scorul surprinzător prin Oberlin (min. 68), angajat perfect cu o pasă în adâncime de Viana, care nu a putut fi stopat nici de Zator, nici de Christopoulos.

Portughezul Rui Duarte a riscat, l-a scos pe Silva și l-a introdus pe Ze Turbo, iar echipa noastră a forțat egalarea. Revenit după o accidentare, Andrezinho (min. 84) a șutat de la distanță pe direcția portarului Lazar. Oțelul a primit penalty în cel de-al treilea minut de prelungiri, după ce Cascardo a respins cu mâna. Pedro Nuno a transformat și a păstrat un punct la Galați. Oțelul ajunge astfel la opt meciuri consecutive fără victorie.

Rezultat final: Oțelul Galați – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-1 (0-0).

Antrenorul Rui Duarte a folosit formula: Dur-Bozoancă – Zator, Christopoulos, Iacob, Silva (min. 78 Ze Turbo) – Sylla (min. 84 Kazu), Rafael Brito, Ciobanu (min. 80 Andrezinho) – Bordun (min. 74 Bălănică), Fernandes, Pedro Nuno.