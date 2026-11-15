A doua înfrângere la fileu: CSM Arcada Galaţi a pierdut surprinzător la Dej

Surpriză neplăcută în cea de-a 5-a etapă din Divizia A1 la volei masculin.

CSM Arcada Galaţi a fost învinsă surprinzător de revelaţia Unirea Dej, formaţie care reuşise să se impună şi în faţa celor de la CSM Corona Braşov, altă formaţie cu pretenţii la medalii în acest sezon.

Echipa gălăţeană antrenată de Răzvan Tănăsescu şi Djordje Pejic a condus cu 1-0 şi 2-1 la seturi, dar s-a blocat inexplicabil, a pierdut ruşinos, trebuind să se mulţumească cu un singur punct.

Rezultat final: Unirea Dej – CSM ARCADA GALAŢI 3-2 (-23, 18, -15, 21, 11).

Echipa gălăţeană a început în formula: Weber 6 puncte, Iereschenko 15 p, Stalekar 14 p, Kubicki 3 p, Bala 9 p, Krzic 10 p – Kosinski, libero. Au mai jucat: Ţăranu-Runcan 8 p, Bratu, Butnaru.

Este a doua înfrângere sezonală din cele 5 meciuri disputate şi apar semne serioase de îngrijorare.

CSM Arcada Galaţi va juca următorul meci la Bucureşti sâmbătă, 21 noiembrie, cu Rapid.