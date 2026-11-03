Handbal juvenil: Junioarele Under 17 de la ACS Lucian Bute şi junioarele Under 15 de la Viitorul Oţelul sunt invincibile. Prima victorie pentru juniorii U 17 de la CSŞ Galaţi 

Campionatul Naţional de handbal juvenil a programat sâmbătă şi duminică partidele unei noi etape. Echipele gălăţene au reuşit victorii, dar şi înfrângeri.

La feminin Under 17, ACS Lucian Bute (antrenori Nicoleta Vlad şi Bogdan Fuică) şi-a continuat parcursul perfect cu a 6-a victorie sezonală: 45-27 (22-17) cu CS Câmpina.

Lotul olimpicelor: Voion 11 intervenţii, Cărare 6 int – K. Mocanu 1 gol, Mercaş 2 g, Gheorghian 4 g, Dumitraşcu 3 g, Răchită 5 g, Şandru 3 g, Iftenie 12 g, Butnariu 8 g, Penişoară 5 g, Enache 1 g.

CSM Galaţi (antrenor Viorel Alexandru) a obţinut a patra victorie: 34-24 (21-9) în deplasare cu LPS IB Soter Buzău.

Lotul gălăţean: Mocanu 2 int, Lupu 2 int, Ciobotaru 4 int – Cardon 5 g, Savin 1 g, Viişoreanu, Buduruţă 1 g, D. Şalabină 2 g, Şt. Toader 6 g, Gheonea 3 g, Avram 5 g, Talabă 6 g, Cincă, Caimac 1 g, Cr. Toader 4 g.

Alte rezultate: SCM Gloria Buzău – CSŞ Galaţi 46-20, OK Sport Oneşti – CSŞ Tecuci 32-21.

La categoria Under 15 feminin, Viitorul Oţelul (antrenori Daciana Balaban şi Cătălina Cioaric) a câştigat entuziasmant derbiul de la Brăila cu HC Dunărea, scor final: 32-26 (14-15).

Lotul aliniat: Dinu 6 int, Sumurduc 6 int – A. Tudorache 4 g, Ştefan 3 g, Didilă, Balmuş, Homler 6 g, K. Dulcescu, Docan 4 g, Carp 6 g, Panaite 6 g, Orbeanu 3 g, Ivanov, Gherghe, Sîrghi, Şalabină.

ACS Lucian Bute (antrenori Nicoleta Vlad şi Bogdan Fuică) a reuşit o victorie concludentă la Buzău, scor 33-16 cu Junior BB.

Olimpicele mici au folosit formula: Anuţi 11 int – Chiriac 1 g, Trif 1 g, Pîrvu, Enache 7 g, K. Mocanu 9 g, Dumitraşcu 2 g, Sandu 2 g, Şerban 2 g, Andone 1 g, Rolea 1 g, B. Mocanu, Banţă, Bodea 1 g, Lupea 6 g.

CSM Galaţi (antrenor Costel Coman) a pierdut pe teren propriu, scor 14-22 cu SCM Gloria Buzău.

Lotul gălăţean: Butunoi 7 int, Popescu 2 int – Popa 1 g, Caragea 4 g, Herrero-Aramă 2 g, Ştefan, Luca, Antohi, Diaconu, Nechifor 2 g, Gheorghe 1 g, Taras 3 g, Riana Giuşcă, Măcreanu, Vizinteanu, Dragu 1 g.

Juniorii Under 17 de la CSŞ Galaţi (antrenori Cătălina Cioaric şi Daciana Balaban) au spart gheaţa şi au obţinut o victorie consistentă, scor 46-27 cu LPS Focşani.

Formaţia gălăţeană: Manoliu, Ghinea – Bucur 6 g, Corneanu 1 g, Olaru 1 g, Constantin 7 g, Mihai, Bercea, Ruiz – Soltan 2 g, Farazică 3 g, Dinu 15 g, Roman 5 g, Carp 1 g, Panaite 4 g, Mititelu 1 g.