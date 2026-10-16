UPDATE: Fugarul care a evadat de la Judecătoria Tecuci a fost PRINS!

Potrivit unor surse din teren, fugarul din Brăhășești a fost interceptat de polițiști în apropierea unui sens giratoriu din oraș.
Filtrele masive instituite de urgență imediat după alertă și mobilizarea rapidă a agenților au dus direct la capturarea acestuia.
„Bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Tecuci şi se află în custodia poliţiştilor. Vă mulţumim pentru sprijin!”, a transmis ulterior IPJ Galaţi.
Individul, care fusese inițial reținut pentru furt calificat în formă continuată, va fi escortat în arestul IPJ Galați. Pe lângă acuzațiile inițiale, pe numele său va fi deschis acum un nou dosar penal pentru infracțiunea de evadare.
Alertă maximă în tot județul Galați, după ce un bărbat de 33 de ani, din localitatea Brăhășești, a evadat de sub escorta polițiștilor. Incidentul de o gravitate deosebită a avut loc vineri, 16 octombrie 2026, chiar în momentul plecării de la sediul Judecătoriei Tecuci, unde individul fusese prezentat magistraților și primise mandat de arestare pentru furt.
Bărbatul fusese reținut de oamenii legii cu o zi în urmă, pe 15 octombrie, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată.
Imediat după ce a părăsit clădirea instanței din Tecuci, suspectul a profitat de un moment favorabil, a rupt strânsoarea escortorilor și a fugit în direcție necunoscută.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați au declanșat o operațiune masivă de căutare și au instituit filtre pe toate căile de comunicație. Pentru identificarea rapidă a fugarului, oamenii legii au făcut publice semnalmentele acestuia: înălțime de aproximativ 1,75 m, greutate de circa 70 kg și poartă barbă.
La momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat complet în haine de culoare neagră.
„Persoanele care pot furniza informații cu privire la locul în care acesta s-ar afla sunt rugate să apeleze de îndată numărul unic de urgență 112”, transmite IPJ Galați în comunicatul oficial.