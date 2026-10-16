UPDATE: Fugarul care a evadat de la Judecătoria Tecuci a fost PRINS!

Bărbatul de 33 de ani care a alertat autoritățile din Galați după ce a evadat de sub escorta poliției a fost prins. Acesta a fost localizat și imobilizat de forțele de ordine pe raza municipiului Tecuci.

Potrivit unor surse din teren, fugarul din Brăhășești a fost interceptat de polițiști în apropierea unui sens giratoriu din oraș.

Fugarul era pe jos la momentul depistării

Filtrele masive instituite de urgență imediat după alertă și mobilizarea rapidă a agenților au dus direct la capturarea acestuia.

„Bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Tecuci şi se află în custodia poliţiştilor. Vă mulţumim pentru sprijin!”, a transmis ulterior IPJ Galaţi.

Individul, care fusese inițial reținut pentru furt calificat în formă continuată, va fi escortat în arestul IPJ Galați. Pe lângă acuzațiile inițiale, pe numele său va fi deschis acum un nou dosar penal pentru infracțiunea de evadare.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Un bărbat de 33 de ani, din Brăhășești, a evadat în urmă cu puțin timp de sub escorta polițiștilor, chiar la ieșirea din Judecătoria Tecuci. Era arestat pentru furt calificat.

Alertă maximă în tot județul Galați, după ce un bărbat de 33 de ani, din localitatea Brăhășești, a evadat de sub escorta polițiștilor. Incidentul de o gravitate deosebită a avut loc vineri, 16 octombrie 2026, chiar în momentul plecării de la sediul Judecătoriei Tecuci, unde individul fusese prezentat magistraților și primise mandat de arestare pentru furt.

Bărbatul fusese reținut de oamenii legii cu o zi în urmă, pe 15 octombrie, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată.

Imediat după ce a părăsit clădirea instanței din Tecuci, suspectul a profitat de un moment favorabil, a rupt strânsoarea escortorilor și a fugit în direcție necunoscută.

Filtrele au blocat zona, uitați-vă bine la poza lui! Dacă îl vedeți, sunați urgent la 112!

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați au declanșat o operațiune masivă de căutare și au instituit filtre pe toate căile de comunicație. Pentru identificarea rapidă a fugarului, oamenii legii au făcut publice semnalmentele acestuia: înălțime de aproximativ 1,75 m, greutate de circa 70 kg și poartă barbă.

La momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat complet în haine de culoare neagră.