Pericolul meselor târzii: Obiceiul de a mânca noaptea creşte semnificativ riscul de afecţiuni hepatice

Un obicei aparent inofensiv, precum luarea mesei la ore târzii, ar putea avea consecinţe grave asupra sănătăţii ficatului, dincolo de riscurile deja cunoscute legate de obezitate şi afecţiuni cardiovasculare. O nouă cercetare de amploare, realizată de specialiştii Universităţii de ştiinţe ale Sănătăţii din Oregon, Statele Unite, şi publicată în prestigioasa revistă „Clinical Gastroenterology and Hepatology”, a scos la iveală o legătură directă între consumul de alimente pe timpul nopţii şi dezvoltarea bolilor hepatice. Analiza, care aduce perspective noi în lumea medicală, demonstrează că modul în care ne organizăm programul meselor este la fel de important pentru organele interne precum calitatea alimentelor pe care le punem în farfurie.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, echipa de cercetători a analizat un volum uriaş de date provenite din trei studii naţionale majore, incluzând informaţii detaliate de la aproape 200.000 de participanţi privind obiceiurile lor alimentare şi rutina zilnică. Rezultatele au arătat o constantă îngrijorătoare: persoanele care obişnuiesc să mănânce seara târziu prezintă un risc cu 20% până la 30% mai mare de a dezvolta boli hepatice, comparativ cu cei care iau cina mai devreme. Doctorul Robert M. Wilechansky, autorul principal al studiului şi medic hepatolog, a subliniat că, deşi cercetările anterioare sugerau această posibilitate, prezenta analiză indică în mod explicit o asociere pe termen lung cu steatoza hepatică, adică acumularea periculoasă de grăsime în ficat. Experţii consideră că o posibilă explicaţie pentru acest fenomen este perturbarea ritmului circadian, ceasul biologic intern care ne reglează somnul şi metabolismul într-un ciclu de aproximativ 24 de ore.

Deşi rezultatele sunt extrem de relevante, oamenii de ştiinţă atrag atenţia că studiul are un caracter observaţional. Aceasta înseamnă că experţii au identificat o asociere statistică puternică între ora meselor şi indicatorii de sănătate a ficatului, bazată pe relatările participanţilor, fără a dovedi deocamdată o relaţie strictă de cauză-efect. Prin urmare, specialiştii subliniază necesitatea unor studii clinice mai riguros controlate pentru a stabili cu certitudine dacă devansarea orei de cină poate fi folosită ca o metodă terapeutică directă pentru prevenirea bolilor hepatice. Până la obţinerea unor date definitive, evitarea vizitelor nocturne la frigider rămâne o recomandare medicală solidă pentru menţinerea sănătăţii şi protejarea ficatului. (sursa stiripesurse.ro)