Now Reading: Nori plumburii în valea Țiglinei. Oțelul Galați s-a chinuit cu lanterna și nu a reușit decât o remiză. Ciucanii au jucat 20 de minute în dublă inferioritate

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    Nori plumburii în valea Țiglinei. Oțelul Galați s-a chinuit cu lanterna și nu a reușit decât o remiză. Ciucanii au jucat 20 de minute în dublă inferioritate

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Nori plumburii în valea Țiglinei. Oțelul Galați s-a chinuit cu lanterna și nu a reușit decât o remiză. Ciucanii au jucat 20 de minute în dublă inferioritate

Catalin RĂDULESCUȘtirea zilei16 octombrie 2026

Nori plumburii în valea Țiglinei. Oțelul Galați s-a chinuit cu lanterna și nu a reușit decât o remiză. Ciucanii au jucat 20 de minute în dublă inferioritate

Oțelul Galați și FK Csikszereda au deschis cea de-a 12-a rundă din Superligă. Două echipe aflate în suferință și în criză de puncte care au încercat să redreseze situația din mers.

Roș-alb-albaștrii au avut lovitura de start și s-au instalat în jumătatea adversă. Fernandes (min. 6) a expediat primul șut pe spațiu. Peste două minute, din camera VAR s-a verificat duelul din careul nostru dintre Eppel și Lungu. Oțelul a irosit o dublă ocazie de gol în min. 19: mai întâi Zator a șutat, dar a fost blocat în extremis de Papp, pentru ca Fernandes să reia defectuos. Ciucanii au replicat prin Eppel (min. 21) care a pivotat din fața lui Iacob, dar a șutat imprecis din poziție bună.

Oțelarii au reușit să deschidă scorul în min. 23 după o fază șnur pe traseul Andrezinho – Silva – Pedro Nuno – Brito, ultimul reușind să împingă mingea în poarta oaspeților. Portughezul a afișat un tricou cu mesajul „Together for Ze Turbo”, coechipierul absent din cauza decesului tatălui survenit în urmă cu câteva zile. Ciucul nu a acuzat șocul și a fost aproape de egalare prin Stall (min. 33) cu o reluare blocată în ultima clipă de Dur-Bozoancă.

Csikszereda a ieșit mai curajoasă de la vestiare. Nitra (min. 51) ne-a dat destule emoții cu un șut care însă a ocolit cadrul porții. Nou intratul Kukovec (min. 53) a reluat în plasă centrarea lui Stall și golul a fost confirmat din camera VAR. Oaspeții au continuat să fie periculoși și Lima (min. 63) l-a pus la încercare pe Dur-Bozoancă. Arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty la intervenția imprudentă a căpitanului Iacob asupra lui Vukovic, dar a revenit asupra deciziei după o nouă intervenție din camera VAR.

Ciobanu (min. 71) cu un șut deviat a reaprins speranțele în sufletul puținilor suporteri gălățeni. Vukovic (min. 73) a fost eliminat după ce a văzut cel de-al doilea cartonaș galben în interval de doar câteva minute. Ciucul a jucat în dublă inferioritate din min. 77 când a fost eliminat și Kukovec.

Și în aceste condiții, echipa gălățeană s-a chinuit să înscrie cel de-al doilea gol. Neicu (min. 86) a reluat cu capul puțin alături centrarea lui Bordun. Lovitura de cap a lui Iacob (min. 90) a fost parată de Papp. Portarul Ciucului, care a trecut și prin curtea Oțelului, a continuat să facă minuni în prelungiri în fața lui Paulino, Fernandes, Silva, Ciobanu.

Rezultat final: Oțelul Galați – FK Csikszereda 1-1 (1-0)

Antrenorul Rui Duarte a folosit formula: Dur-Bozoancă – Zator (min. 81 Cr. Neicu), Christopoulos, Iacob, Silva – Brito, Lungu (min. 61 Paulino), P. Nuno – Bălănică (min. 61 Bordun), Fernandes, Andrezinho (min. 46 Ciobanu).

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