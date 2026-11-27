Sărbătorile religioase dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galaţi, au debutat vineri printr-o procesiune cu Sfintele Moaşte ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Alaiul format din peste 1.000 de preoţi şi credincioşi a pornit din faţa Universităţii „Dunărea de Jos” şi s-a deplasat pe strada Domnească până la Catedrala Arhiepiscopală. Înainte de a ajunge la catedrală prima procesiune, participanţii s-au întâlnit cu alte trei procesiuni care au adus spre închinare moaştele Sfântului Apostol Andrei, ale Sfântului Vasile cel Mare şi ale Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.

„Pe strada Domnească sau Calea Domnească a intrat Sfânta Doamnă… a Sfântului Martir Voievod Constantin Brâncoveanu, Maria Brâncoveanu, recent canonizată. La chemarea spirituală a Sfântului Apostol Andrei, de fiecare dată ne vizitează mai mulţi sfinţi. De data aceasta este Sfânta Maria Brâncoveanu, însoţită de doi dintre fiii ei, prinţi martiri, martirizaţi odată cu tatăl lor, şi anume Radu şi Ştefan. În faţa Catedralei va fi o surpriză, venind de la Palat, de la Muzeu, Domnul demnităţii, care nu a pierdut coroana nici pe pământ, nici în cer prin martirizare, Constantin Brâncoveanu aşteaptă să intre cu Doamna în Catedrala Arhiepiscopală şi Regală a Dunării de Jos. Dar coroana o ia din dragostea, din respectul, din bucuria Sfintei Mame de domnitor, care a născut de 11 ori, şapte prinţese şi patru prinţi. Iată de ce, în icoană, Sfinţii Brâncoveni sunt anul acesta opt. Opt sfinţi din coroana domnitoare a Ţării Româneşti, spre consolidarea coroanei de deasupra fiecărei mame, fiecărei fiice, fiecărei bunice, fiecărei familii româneşti. Aşa să ajute Dumnezeu”, a declarat IPS Casian Crăciun, arhiepiscopul Dunării de Jos.

După oficierea slujbei religioase, raclele cu sfintele moaşte au fost depuse pe baldachinul special amenajat în apropierea Catedralei Arhiepiscopale. Credincioşii gălăţeni, dar şi pelerinii veniţi din alte zone ale ţării, sunt aşteptaţi să se închine şi să se roage la sfintele odoare pe parcursul celor patru zile de sărbătoare.