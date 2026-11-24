UPDATE: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un nou mesaj RO-ALERT de tip „Alertă Extremă”, prin care anunță populația că alarma aeriană (drone) a încetat.

UPDATE: „ALERTĂ AERIANĂ. În urma discuţiilor telefonice cu SMFA din cadrul MApN, a fost dispusă trecerea la faza de alertă aeriană începând cu ora 14:52 ca urmare a observării unei drone neidentificate, care se îndreaptă spre judeţul Galaţi. A fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru zona vizată de alarma aeriană”, au transmis autorităţile.

Sursa foto: dimap.live

Locuitorii din Galaţi au primit, marţi, la ora 14:53, un mesaj RO-ALERT de tip „Extreme Alert”, prin care sunt avertizaţi cu privire la o posibilă incursiune de drone. Mesajul transmis populaţiei anunţă o alertă aeriană şi recomandă oamenilor să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturile de protecţie civilă.

În cazul în care nu există un adăpost în apropiere, autorităţile recomandă rămânerea în interiorul locuinţei, departe de ferestre şi de pereţii exteriori.

„Extreme Alert

ALARMA AERIANA (POSIBILA

INCURSIUNE DE DRONE). Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. AIR-RAID WARNING ( POSSIBLE DRONE INCURSION).

Keep calm! Take shelter in basements or in civil protection shelters. If there is no shelter around you, stay inside the house and keep away from windows and outside facing walls.”

Între timp, avioane de luptă F-16 survolează zona Galaţiului.

Vom reveni cu informaţii oficiale despre situaţia din regiune.