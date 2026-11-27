Firmele din industria restaurantelor şi a barurilor (HORECA) din Galaţi au avut cea mai slabă profitabilitate dintre cele 12 oraşe analizate într-un clasament naţional realizat de ZED-ZEN. În 2025, jumătate dintre firmele gălăţene care au avut vânzări au rămas cu cel mult 90 de bani profit la fiecare 100 de lei încasaţi, după achitarea cheltuielilor. Potrivit raportului „Topul HoReCa 2025 pe oraşe”, cele 377 de firme din Galaţi care au depus bilanţ pentru anul trecut au avut încasări totale de aproximativ 287 de milioane de lei şi un profit net cumulat de 5,3 milioane de lei. După valoarea vânzărilor, Galaţiul ocupă locul 10 din cele 12 oraşe analizate.

Situaţia firmelor mici este şi mai relevantă pentru imaginea sectorului. Jumătate dintre cele 276 de firme care au înregistrat vânzări au avut o cifră de afaceri mai mică de 306.988 de lei pe întreg anul 2025. Totodată, jumătate dintre firme au avut cel mult doi angajaţi. În total, societăţile analizate au raportat 1.630 de salariaţi. La fiecare angajat au revenit, în medie, vânzări de 175.087 de lei pe an. Raportul arată că 59,8% dintre firmele gălăţene cu vânzări au încheiat anul pe profit. În plus, deşi încasările firmei tipice au crescut cu 4,6% faţă de 2024, majorarea preţurilor din economie a fost mai mare. După ajustarea cu inflaţia de 7,3%, rezultatul indică o scădere reală de aproximativ 2,5%.

TOPUL firmelor gălăţene din HORECA

CREMIAL STL (Full House) conduce clasamentul firmelor gălăţene, cu o cifră de afaceri de 29,1 milioane de lei. Urmează FABRICA DE DISTRACŢII (Union Jack) , cu 23,1 milioane de lei, şi MONTELUX (Blue Aqua), cu 12,2 milioane de lei. Pe locurile următoare se află CINEMA PARK (Teatris), cu 9,9 milioane de lei, şi CAFE ANGLAIS, cu 7,7 milioane de lei.

„În Galaţi, ca în tot restul ţării, clasamentul firmelor mari spune doar jumătate din poveste. Cealaltă jumătate e firma tipică: câţi bani face, câţi oameni are şi cât îi rămâne la final. Cu cifrele astea un patron îşi poate face un plan realist pentru anul următor, nu unul pe impresii”, a declarat Alex Mantello, fondatorul ZED-ZEN.

Datele provin din raportul realizat de ZED-ZEN pe baza bilanţurilor publicate de Ministerul Finanţelor, a informaţiilor ANAF şi a datelor Registrului Comerţului.

Clasamentul complet poate fi consultat pe site-ul ZED-ZEN https://zed-zen.com/topuri/horeca-2025/galati.