În spatele procesului care a dus la suspendarea actelor administrative pentru modernizarea Falezei Dunării se află două organizaţii de mediu, dar şi o mişcare civică locală, printre iniţiatorii foarte activi ai acestei mişcări fiind Dorin Moldoveanu. Printre persoanele implicate în contestarea proiectului se numără Dan Trifu, reprezentantul Eco-Civica, şi avocata Cătălina Mihaela Rădulescu, ambii având legături publice cu partidul REPER. La nivel local, proiectul a fost criticat şi de consilierul Doru Căstăian care a fost susşinut în alegeri de REPER.

Decizia Tribunalului Bucureşti din 16 noiembrie, prin care au fost suspendate două hotărâri ale Consiliului Local Galaţi şi autorizaţia de construire pentru modernizarea Falezei Dunării, a adus în prim-plan persoanele şi organizaţiile care contestă proiectul administraţiei locale.

Acţiunea judiciară a fost deschisă de Fundaţia Eco-Civica şi Asociaţia Bankwatch România, două organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei mediului. În jurul acestui demers se află însă şi o mişcare civică formată la Galaţi, care a organizat proteste, a strâns susţinători şi a făcut publice criticile privind intervenţiile asupra arborilor de pe Faleză.

Cine sunt oamenii care au contestat proiectul şi ce activitate publică au avut înainte de acest litigiu?

Dorin Moldoveanu, iniţiatorul mişcării „Salvăm Pădurea Urbană Faleza Galaţi”

Unul dintre oamenii care au avut un rol important în declanşarea mobilizării locale este Dorin Moldoveanu, regizor, născut în Galaţi şi stabilit de mult timp în Bucureşti.

Acesta este iniţiatorul grupului civic „Salvăm Pădurea Urbană Faleza Galaţi”, care a organizat acţiuni publice şi proteste împotriva intervenţiilor asupra vegetaţiei de pe Faleză. El a fost şi în prim-planul unei conferinţe de presă organizată de grupul civic pe treptele Primăriei Galaţi.

În imaginile de la acea acţiune, Moldoveanu apare în faţa celorlalţi participanţi, prezentând documente şi revendicările grupului.

Activitatea sa civică nu a început însă la Galaţi. În 2012, Dorin Moldoveanu a lucrat în campania electorală a lui Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei, ocupându-se de filmarea şi montajul materialelor video destinate promovării candidatului independent, potrivit propriului profil profesional.

Ulterior, s-a implicat în acţiuni de protejare a spaţiilor verzi din Bucureşti şi face parte din Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei, implicat în demersuri privind protejarea Parcului Circului.

În cazul Falezei Galaţi, Moldoveanu a fost unul dintre oamenii care au transformat nemulţumirile privind tăierea arborilor într-o acţiune publică organizată.

Dan Trifu, de la Eco-Civica, a candidat pe listele REPER

Fundaţia Eco-Civica este una dintre cele două organizaţii care au deschis procesul împotriva autorităţilor gălăţene. Reprezentantul său, Dan Trifu, are o activitate de aproape trei decenii în domeniul protecţiei mediului şi al patrimoniului urban. Potrivit unei prezentări publicate de Digi24 în noiembrie 2025, Trifu a devenit membru al Fundaţiei Eco-Civica în 1998 şi a ajuns să o conducă în calitate de preşedinte în 2024.

Parcursul său public include şi activitate politică. La alegerile parlamentare din 2024, Dan Trifu a deschis lista REPER pentru Senat în judeţul Ilfov.

Un an mai târziu, a candidat ca independent la Primăria Capitalei. Într-un material dedicat candidaţilor, Digi24 a relatat şi despre asocierea publică pe care Trifu o face între propria activitate şi cea a lui Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte Faleza Galaţi, Trifu a susţinut că proiectul presupune eliminarea unui număr foarte mare de arbori, inclusiv exemplare sănătoase, şi că autorităţile nu au ţinut cont de statutul de parc dendrologic al zonei.

Aceste argumente au fost prezentate şi în instanţă, unde reprezentantul Eco-Civica a contestat soluţiile prevăzute în proiect.

Avocata ONG-urilor, prezentată de REPER drept candidată în Bucureşti

Un alt nume important în acest dosar este Cătălina Mihaela Rădulescu, avocata care a susţinut în instanţă cererea de suspendare formulată de cele două organizaţii.

Pe site-ul oficial al REPER Bucureşti există o prezentare a acesteia în secţiunile dedicate Consiliului General şi Consiliului Local Sector 6. Rădulescu se prezintă drept avocată din 2000, specializată în litigii, cu preocupări pentru dreptul mediului şi dezvoltarea societăţii civile.

În prezentarea publicată de partid, aceasta vorbeşte despre colaborările sale cu organizaţii neguvernamentale în domeniul protecţiei mediului şi al drepturilor fundamentale.

La termenul din 9 noiembrie 2026 al procesului privind Faleza Galaţi, Cătălina Rădulescu a susţinut argumentele reclamanţilor, invocând inclusiv regimul de protecţie al parcului dendrologic.

Prin urmare, atât reprezentantul Eco-Civica, cât şi avocata care a susţinut cauza ONG-urilor au avut legături publice cu partidul REPER.

Cealaltă organizaţie reclamantă: Bankwatch România

Alături de Eco-Civica, în proces figurează Asociaţia Bankwatch România. Organizaţia face parte din reţeaua internaţională Bankwatch, care desfăşoară activităţi de monitorizare şi contestare a unor proiecte şi politici cu impact asupra mediului, în special în domeniul energiei şi al investiţiilor cu efecte asupra comunităţilor şi ecosistemelor. În dosarul de la Tribunalul Bucureşti, Bankwatch România are calitatea de reclamantă, alături de Fundaţia Eco-Civica.

Cele două organizaţii au solicitat suspendarea actelor administrative care au stat la baza proiectului de modernizare a Falezei, iar instanţa le-a admis în parte cererea.

Doru Căstăian, susţinut de REPER la alegerile locale din 2024

La Galaţi, unul dintre criticii publici ai proiectului Falezei este consilierul local Doru Căstăian, reprezentant al PACT pentru Galaţi. Relaţia sa cu REPER este însă mai mult decât una de apropiere ideologică. În campania electorală din 2024, partidul şi-a declarat public susţinerea pentru candidatura lui Căstăian la Primăria Galaţi.

Într-o postare publicată pe Facebook pe 1 aprilie 2024, Ramona Strugariu, reprezentantă a conducerii REPER, anunţa explicit: „Partidul REPER îl susţine pe Doru Căstăian pentru primăria Galaţi”.

Strugariu a participat şi la evenimentul de lansare a candidaturii, organizat la Galaţi, precizând că acesta candidează din partea PACT pentru Galaţi.

De la protestele locale la procesul de la Tribunalul Bucureşti

Contestarea proiectului Falezei a început în spaţiul public înainte de deschiderea procesului. În august 2026, gălăţenii nemulţumiţi de numărul arborilor prevăzuţi pentru eliminare au început să se întâlnească în zona Elice. Ulterior, grupul „Salvăm Pădurea Urbană Faleza Galaţi” a organizat proteste şi a făcut publice revendicările privind păstrarea vegetaţiei. În paralel, au apărut demersuri publice şi petiţii prin care se cerea revizuirea proiectului.

În octombrie 2026, Fundaţia Eco-Civica şi Asociaţia Bankwatch România au deschis acţiunea în instanţă împotriva Direcţiei Judeţene de Mediu Galaţi, Consiliului Local, primarului şi Municipiului Galaţi.

Pe 16 noiembrie, Tribunalul Bucureşti a decis suspendarea executării HCL nr. 528/2023, HCL nr. 801/2024 şi a Autorizaţiei de construire nr. 126/2026, până la pronunţarea instanţei de fond.

Primăria Galaţi a anunţat că va formula recurs şi că lucrările continuă între timp.