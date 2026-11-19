Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) face apel către toți proprietarii de locuințe asigurate, care au suferit avarii în urma cutremurului cu magnitudinea 5,7 produs miercuri dimineață, 18 noiembrie 2026, să notifice daunele cât mai curând posibil.

Potrivit companiei, încă din prima parte a zilei de ieri au fost deschise 35 de dosare de daună, iar sistemul digital de gestionare permite procesarea rapidă a solicitărilor, fără birocrație inutilă.

„Cutremurul ne reamintește cât de important este să avem locuințele protejate financiar în fața unor evenimente pe care nu le putem anticipa. Îi încurajăm pe toți proprietarii care dețin o poliță PAD și au constatat daune în urma seismului să le notifice cât mai curând, astfel încât procesul de constatare și despăgubire să poată începe fără întârziere. Suntem pregătiți, atât financiar, cât și operațional, să gestionăm toate solicitările și să acordăm rapid despăgubirile cuvenite”, a declarat Nicoleta Radu, director general PADROM.

Cum se poate notifica o daună după cutremur

Proprietarii care au o poliță obligatorie PAD și au observat fisuri sau alte stricăciuni provocate de seism pot anunța dauna prin următoarele metode:

Direct pe site-ul oficial www.padrom.ro, folosind butonul dedicat notificării daunelor;

Accesând direct formularul online aici (pentru completare sunt necesare numărul contractului PAD și CNP-ul asiguratului);

Telefonic, la numărul scurt 021 9930 (program luni – vineri, între orele 09:00 – 17:00);

Contactând direct compania de asigurări prin care a fost încheiată polița PAD.

Ce despăgubiri oferă polița PAD și câte locuințe sunt asigurate

Polița obligatorie PAD acoperă trei riscuri majore — cutremur, inundații și alunecări de teren — iar suma maximă asigurată este de 100.000 de lei pentru locuințele construite din materiale rezistente (tip A, poliță care costă 130 de lei pe an) și de 50.000 de lei pentru cele din paiantă sau chirpici (tip B, poliță care costă 50 de lei pe an).

Potrivit datelor PADROM, la finalul lunii octombrie 2026 erau active în România 2.539.697 de polițe PAD, ceea ce înseamnă un grad de cuprindere de 24,95% din totalul locuințelor, aproape trei sferturi dintre imobilele din țară fiind neasigurate.