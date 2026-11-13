Now Reading: Marele premiu la Loto 6/49, de aproape un milion de euro, a fost câștigat cu un bilet de 32,50 lei jucat în Călărași

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    Marele premiu la Loto 6/49, de aproape un milion de euro, a fost câștigat cu un bilet de 32,50 lei jucat în Călărași

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Marele premiu la Loto 6/49, de aproape un milion de euro, a fost câștigat cu un bilet de 32,50 lei jucat în Călărași

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zileiJust now

Marele premiu la Loto 6/49, de aproape un milion de euro, a fost câștigat cu un bilet de 32,50 lei jucat în Călărași

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 5,22 milioane de lei (aproximativ 980.000 de euro), a fost câștigat la tragerea de joi seară, 12 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, biletul norocos a fost jucat la o agenție din municipiul Călărași și a costat doar 32,50 lei.

Biletul câștigător a fost înregistrat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc.

Acesta este cel de-al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Precedentul mare premiu la acest joc fusese câștigat pe 22 octombrie 2026 și a avut o valoare de peste 17,76 milioane de lei.

Tot la tragerea de joi seară s-a mai câștigat și un premiu de categoria a II-a la Loto 6/49, în valoare de 241.406,56 lei, biletul fiind jucat în București. Conform regulamentului Loteriei Române, câștigătorul marelui premiu are la dispoziție 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-și revendica banii.

Numerele câștigătoare extrase joi, 12 noiembrie 2026

  • Loto 6/49: 4, 33, 20, 41, 39, 3
  • Noroc: 3 3 9 5 9 7 8
  • Joker: 32, 40, 28, 18, 27 + 15
  • Noroc Plus: 8 7 6 7 5 5
  • Loto 5/40: 19, 30, 34, 24, 14, 12
  • Super Noroc: 2 3 7 3 4 6
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