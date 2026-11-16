Vânt puternic în Moldova și sud-estul țării, ploi abundente și ninsori la munte, până miercuri seară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteorologică, valabilă în intervalul luni, 16 noiembrie, ora 10:00 – miercuri, 18 noiembrie 2026, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, în următoarele trei zile sunt așteptate intensificări ale vântului în mai multe regiuni — inclusiv în Moldova și sud-estul țării —, ploi moderate cantitativ și ninsori la altitudini mari.
Cum evoluează vremea pe regiuni, până pe 18 noiembrie
Potrivit datelor transmise de ANM, fenomenele meteo se vor manifesta diferențiat pe parcursul celor trei zile:
- Intensificări ale vântului: Luni, 16 noiembrie, vântul va avea intensificări locale în Moldova, Dobrogea, sudul Banatului și la munte. Marți și miercuri (17 și 18 noiembrie), rafalele se vor resimți mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vitezele vântului vor atinge, în general, 40 – 50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor ajunge la 70 – 90 km/h.
- Ploi moderate cantitativ: Va ploua moderat în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local, cantitățile de apă acumulate vor ajunge, în general, la 20 – 50 l/mp.
- Ninsori la altitudini mari: Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor predomina ninsorile și se va depune un strat nou de zăpadă de aproximativ 5 centimetri.