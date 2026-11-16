Vânt puternic în Moldova și sud-estul țării, ploi abundente și ninsori la munte, până miercuri seară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare meteorologică, valabilă în intervalul luni, 16 noiembrie, ora 10:00 – miercuri, 18 noiembrie 2026, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, în următoarele trei zile sunt așteptate intensificări ale vântului în mai multe regiuni — inclusiv în Moldova și sud-estul țării —, ploi moderate cantitativ și ninsori la altitudini mari.

Cum evoluează vremea pe regiuni, până pe 18 noiembrie

Potrivit datelor transmise de ANM, fenomenele meteo se vor manifesta diferențiat pe parcursul celor trei zile: