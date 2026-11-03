VIDEO: Revoltă la Ghidigeni! Luminile de avertizare nu funcționează exact în locul unde un tren a spulberat o familie. Poliția face cercetări după ce oamenii au filmat totul 

Locuitorii din comuna gălățeană Ghidigeni trag un semnal de alarmă și au publicat imagini video în care se observă că luminile de avertizare de la trecerea la nivel cu calea ferată nu funcționează. Situația revoltătoare este semnalată exact în locul în care, la începutul lunii octombrie, a avut loc un cumplit accident rutier soldat cu decesul a patru persoane, printre care și o fetiță de 7 ani, după ce autoutilitara în care se aflau a fost spulberată de tren.

Oamenii din zonă au filmat sistemul de semnalizare inactiv și se întreabă acum dacă nu cumva instalația luminoasă era defectă și în momentul producerii tragediei. Imaginile video au readus în atenție evenimentul nefericit din data de 1 octombrie 2026, când o șoferiță de 26 de ani nu a acordat prioritate de trecere garniturii de tren care circula pe relația București – Iași.

Sursă video: Facebook

În urma publicării acestor imagini de către localnici și a suspiciunilor apărute în spațiul public, autoritățile au reacționat imediat. Poliția efectuează verificări și face cercetări în acest caz pentru a stabili cu exactitate starea tehnică a semnalelor de avertizare și dacă defecțiunile au un istoric ce ar fi putut influența dinamica accidentului trecut.

Update/Surse: Până pe data de 7 noiembrie nu vor funcționa luminile și avertizarea de la trecerea de cale ferată. Deocamdată, CFR face în zonă lucrări de dezafectare a stației. În acest timp, trenurile trebuie să meargă cu viteză redusă și să dea semnale acustice în zona acelei treceri.