Atenție, șoferi! Unde acționează astăzi, 12 octombrie, polițiștii locali din Galați: Lista completă a străzilor monitorizate pentru parcări și opriri neregulamentare

Poliția Locală Galați anunță o serie de acțiuni intense de monitorizare și control în trafic, desfășurate de echipajele Serviciului Siguranță Rutieră în perioada 09 – 12 octombrie 2026. Scopul principal al acestor controale zilnice este fluidizarea traficului urban și combaterea indisciplinei rutiere. Oamenii legii vor acționa cu fermitate pe arterele intens circulate din municipiu, verificând respectarea normelor privind oprirea și staționarea neregulamentară, accesul interzis, dar și alte abateri de la legislația rutieră în vigoare.
Pentru a evita sancțiunile, conducătorii auto din Galați trebuie să fie extrem de atenți atunci când parchează sau tranzitează următoarele segmente de străzi incluse în planul oficial de acțiune:
Polițiștii locali avertizează că toleranța va fi zero față de conducătorii auto care blochează căile de acces, trotuarele sau benzile de circulație. Toate abaterile constatate pe parcursul celor patru zile de controale vor fi sancționate dur în conformitate cu prevederile legale: OUG 195/2002 (Codul Rutier), HCL 176/2024, Legea 61/1991 (ordinea și liniștea publică), Legea 38/2003 (transportul în regim de taxi) și Legea 448/2006.