Atenție, șoferi! Unde acționează astăzi, 12 octombrie, polițiștii locali din Galați: Lista completă a străzilor monitorizate pentru parcări și opriri neregulamentare

Poliția Locală Galați anunță o serie de acțiuni intense de monitorizare și control în trafic, desfășurate de echipajele Serviciului Siguranță Rutieră în perioada 09 – 12 octombrie 2026. Scopul principal al acestor controale zilnice este fluidizarea traficului urban și combaterea indisciplinei rutiere. Oamenii legii vor acționa cu fermitate pe arterele intens circulate din municipiu, verificând respectarea normelor privind oprirea și staționarea neregulamentară, accesul interzis, dar și alte abateri de la legislația rutieră în vigoare.

Pentru a evita sancțiunile, conducătorii auto din Galați trebuie să fie extrem de atenți atunci când parchează sau tranzitează următoarele segmente de străzi incluse în planul oficial de acțiune:

Str. Brăilei – în zona Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, pe tronsonul cuprins între str. Traian și bulevardul Siderurgiștilor, precum și pe segmentul dintre str. Domnească și str. Frunzei;

– în zona Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, pe tronsonul cuprins între str. Traian și bulevardul Siderurgiștilor, precum și pe segmentul dintre str. Domnească și str. Frunzei; Str. Domnească – pe sectoarele cuprinse între str. Navelor și str. Radu Negru, respectiv între str. Nicolae Gamulea și str. Eroilor;

– pe sectoarele cuprinse între str. Navelor și str. Radu Negru, respectiv între str. Nicolae Gamulea și str. Eroilor; Bulevardul Siderurgiștilor / str. 1 Decembrie 1918 (General) și bulevardul Milcov;

/ str. 1 Decembrie 1918 (General) și bulevardul Milcov; Str. Gheorghe Doja – pe porțiunea dintre str. Nae Leonard și str. Anghel Saligny;

– pe porțiunea dintre str. Nae Leonard și str. Anghel Saligny; Bulevardul Oțelarilor – între str. Stadionului și str. Brăilei, alături de bulevardul Dunărea;

– între str. Stadionului și str. Brăilei, alături de bulevardul Dunărea; Bulevardul Marea Unire – precum și intersecția str. Traian / str. Roșiori în zona Elice;

– precum și intersecția str. Traian / str. Roșiori în zona Elice; Str. Traian / str. Tecuci – în zona aglomerată a Pieței Centrale;

– în zona aglomerată a Pieței Centrale; Intersecțiile de interes major : Bulevardul George Coșbuc / str. Brăilei și str. Brăilei / str. Domnească;

: Bulevardul George Coșbuc / str. Brăilei și str. Brăilei / str. Domnească; Bulevardul Henri Coandă – pe segmentul dintre bulevardul Traian Vuia și bulevardul George Coșbuc.

Polițiștii locali avertizează că toleranța va fi zero față de conducătorii auto care blochează căile de acces, trotuarele sau benzile de circulație. Toate abaterile constatate pe parcursul celor patru zile de controale vor fi sancționate dur în conformitate cu prevederile legale: OUG 195/2002 (Codul Rutier), HCL 176/2024, Legea 61/1991 (ordinea și liniștea publică), Legea 38/2003 (transportul în regim de taxi) și Legea 448/2006.