Istoria locală la pas: Tur ghidat inedit printre monumentele Cimitirului „Eternitatea” din Tecuci

O incursiune deosebită în trecutul cultural și politic al municipiului Tecuci va avea loc la începutul acestei săptămâni. Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, în parteneriat cu Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci, organizează luni, 2 noiembrie 2026, începând cu ora 11:30, un tur ghidat în Cimitirul „Eternitatea” din localitate.

Activitatea își propune să aducă în atenția publicului personalitățile care au marcat istoria orașului, prin descoperirea poveștilor de viață ale unora dintre cei mai iluștri tecuceni. Organizatorii vor evoca oameni de cultură, profesori, oameni politici, militari și personalități ale comunității locale, ale căror destine și realizări au contribuit la dezvoltarea și prestigiul Tecuciului.

Conform reprezentanților instituțiilor organizatoare, cimitirul reprezintă un spațiu de legătură directă cu trecutul comunității:

„Dincolo de monumentele funerare, cimitirul devine o veritabilă carte de istorie în aer liber, un spațiu al memoriei și al întâlnirii cu trecutul. Fiecare monument, fiecare nume și fiecare inscripție păstrează o poveste despre oameni, familii și vremuri care au construit identitatea comunității noastre. Prin această inițiativă, ne propunem să redescoperim patrimoniul memorial al orașului și să păstrăm vie memoria celor care au făcut istorie la Tecuci.”

Toți cei interesați să descopere istoria și memoria personalităților Tecuciului sunt invitați să participe la acest eveniment. Punctul de întâlnire pentru începerea turului ghidat este stabilit direct la Cimitirul „Eternitatea” Tecuci, luni, la ora 11:30.