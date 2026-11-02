IPS Casian: „Intrăm în luna cea mai frumoasă pentru Dunărea de Jos, luna Sfântului Apostol Andrei” 

În Duminica a 22-a după Rusalii, la data de 1 noiembrie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală din municipiul Galați. La evenimentul religios au participat numeroși credincioși din municipiu, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Catedralei. În cadrul slujbei, un moment deosebit a fost marcat de împărtășirea mai multor copii cu Sfintele Taine, ierarhul binecuvântându-i la final pe toți cei prezenți.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Luca, ce prezintă pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Părintele Arhiepiscop Casian i-a îndemnat pe credincioși să își îndrepte atenția către semenii aflați în dificultate din sate și orașe, care au nevoie de sprijin. Ierarhul a subliniat că, prin fapte bune și milostenie, oamenii sunt încurajați de îngeri să sporească binele în comunitate.

Arhipăstorul de la Galați a vorbit și despre importanța spirituală a acestei perioade a anului, făcând trecerea către sărbătorile eparhiei.