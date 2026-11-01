Cinci cutremure înregistrate în ultimele ore. Unul dintre seisme, în Marea Neagră

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs sâmbătă dimineaţă, 1 noiembrie, în Marea Neagră, la o adâncime de aproape 70 de kilometri. Seismul vine după alte patru cutremure de mică intensitate înregistrate în zona seismică Vrancea.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 07.03, la o adâncime de 69,8 kilometri, în apropierea coastei de nord a Mării Negre, la aproximativ 87 de kilometri sud de Sevastopol.

În cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, alte două cutremure au fost înregistrate în judeţul Vrancea. Primul, cu magnitudinea 3,0, s-a produs la ora 00.46, la o adâncime de 69,9 kilometri. Al doilea, cu magnitudinea 3,6, a fost înregistrat la ora 01.35, la o adâncime de 124,4 kilometri. Cele două seisme au fost urmate de alte două mişcări tectonice slabe: una cu magnitudinea 2,1, produsă la ora 02.26, în judeţul Vrancea, şi alta de 2,5, înregistrată la ora 06.33, în judeţul Buzău.

Astfel, în interval de câteva ore, au fost raportate cinci cutremure, dintre care patru în zona Vrancea şi unul în Marea Neagră.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România de la începutul anului 2026 a avut magnitudinea 4,8 şi s-a produs pe 19 octombrie, în judeţul Buzău..