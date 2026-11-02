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    E oficial! PRO TV readuce pe ecrane „Dansez pentru tine”

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E oficial! PRO TV readuce pe ecrane „Dansez pentru tine”

Cătălin Mihai MOGANational2 noiembrie 2026

E oficial! PRO TV readuce pe ecrane „Dansez pentru tine”

PRO TV lansează noua grilă de programe, iar una dintre cele mai importante noutăţi este revenirea emisiunii fenomen „Dansez pentru tine”, la două decenii de la debut.

Douăzeci de ani de la lansarea producţiei originale marchează şi continuarea serialului „Băieţi Buni: Pe Viaţă”, potrivit protv.ro.

„PRO TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiţia noastră este să o consolidăm şi mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, poveşti care captivează şi surprind, precum şi idei noi care ne duc mai departe”, spune Christian Anting, CEO PRO TV.

Noua grilă include şi emisiunea lui Pescobar, „Pe muchie de cuţit”, un sezon special „MasterChef Celebrity”, „Românii au talent”, cu Nadia Comăneci în juriu, şi noi ediţii şi episoade din „Săriţi de pe Fix” şi „Las Fierbinţi”.

Primăvara lui 2027 aduce pentru telespectatori şi lansarea formatului internaţional „Most Wanted”, precum şi serialul „Tati Time”, care extinde universul creat de filmele „Tati Part-Time” şi „Tati Full-Time”.

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