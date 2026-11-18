Accesul la infrastructuri de calcul de înaltă performanță ar putea deveni mult mai simplu pentru cercetători, dezvoltatori și instituții academice. NVIDIA propune o soluție modulară care permite efectuarea unor experimente științifice complexe și rularea unor modele avansate de inteligență artificială direct pe biroul utilizatorului, reducând dependența de centrele de date și supercomputerele partajate.

În cadrul conferinței Supercomputing 2026 (SC26), organizată la Chicago, NVIDIA a anunțat lansarea DGX Spark HPC Developer Kit, o platformă de calcul care conectează patru sisteme DGX Spark într-o singură infrastructură hardware, concepută pentru aplicații științifice și de inteligență artificială solicitante.

NVIDIA DGX Spark HPC Developer Kit: 512 GB memorie și 16 TB stocare

Noua platformă are la bază sistemul NVIDIA DGX Spark, lansat în octombrie 2025 și echipat cu supercipul GB10 Grace Blackwell.

Cele patru unități DGX Spark sunt conectate într-o configurație de tip inel, folosind tehnologia de rețea NVIDIA ConnectX-7. Un avantaj important este că această arhitectură nu necesită achiziționarea unui switch de rețea separat.

În configurația completă, sistemul pune la dispoziție 512 GB de memorie cumulată și 16 TB de stocare NVMe. Prin utilizarea formatului de cuantizare NVFP4, platforma poate rula local modele de inteligență artificială cu până la 700 de miliarde de parametri, inclusiv DeepSeek V4.1.

Principalul beneficiu este independența față de infrastructurile de calcul partajate. Cercetătorii își pot dezvolta, testa și optimiza aplicațiile direct pe propriul echipament, fără să mai aștepte eliberarea resurselor unui supercomputer convențional. Acestea pot fi rezervate ulterior pentru simulări de amploare și operațiuni care necesită putere de calcul considerabil mai mare.

Un alt avantaj important este confidențialitatea. Datele experimentale, rezultatele cercetărilor încă nepublicate și informațiile proprietare pot rămâne în infrastructura organizației, fără să fie transferate către servicii cloud externe.

Inteligența artificială accelerează cercetarea științifică

Pentru a facilita utilizarea noii platforme, NVIDIA pregătește și un ghid de instalare și configurare pentru NVIDIA HPC SDK. Acest pachet software include compilatoare accelerate prin GPU pentru limbajele C, C++ și Fortran, biblioteci specializate și instrumente de comunicare între nodurile de calcul.

Printre aplicațiile deja validate pe DGX Spark se numără LAMMPS, utilizată pentru simularea materialelor, NAMD și GROMACS pentru cercetarea dinamicii moleculare, OpenFOAM pentru simularea fluxurilor de fluide și WRF pentru modelarea fenomenelor meteorologice.

Inteligența artificială poate contribui inclusiv la automatizarea etapelor de cercetare. Agenții AI pot fi utilizați pentru pregătirea datelor necesare simulărilor, lansarea experimentelor și sintetizarea rezultatelor, urmând ca specialiștii să verifice și să valideze concluziile.

O altă direcție de utilizare vizează antrenarea modelelor AI capabile să aproximeze rezultatele simulărilor convenționale. Astfel de sisteme ar putea reduce considerabil timpul necesar optimizării unor componente industriale complexe, precum aripile aeronavelor.

Prin urmare, tendința de mutare a procesării AI din cloud direct pe echipamentele utilizatorilor câștigă teren și în mediul academic, unde accesul rapid la resurse de calcul și controlul asupra datelor sunt esențiale.

Cercetătorii au obținut rezultate de până la 15 ori mai rapid

NVIDIA a prezentat și câteva exemple concrete care demonstrează potențialul platformei DGX Spark în cercetarea științifică.

Compania Kvantify a reușit să efectueze simulări ale circuitelor de chimie cuantică ce implică până la 70 de qubiți și 975 de porți cuantice, folosind o singură unitate DGX Spark. Printre experimente s-au numărat și calcule privind structura energetică a penicilinei.

La Universitatea California din Berkeley, cercetătorii din cadrul Rubin Lab utilizează modelul NVIDIA Evo 2 pentru a prezice caracteristicile bacteriilor pornind de la secvențele lor genomice. Potrivit NVIDIA, eliminarea timpilor de așteptare pentru accesarea infrastructurii de calcul partajate a permis obținerea rezultatelor de până la 15 ori mai repede.

Tot la Berkeley, echipa Hartwig Group a demonstrat că poate adapta prin tehnica LoRA un model de inteligență artificială din categoria celor cu 120 de miliarde de parametri, folosind un singur sistem DGX Spark și cuantizarea NVFP4.

Alte domenii de aplicare includ analiza imaginilor satelitare și predicția structurilor moleculare, activități cu potențial important pentru dezvoltarea de noi medicamente și cercetarea biomedicală.

Cât costă și când poate fi cumpărat NVIDIA DGX Spark HPC Developer Kit

NVIDIA DGX Spark HPC Developer Kit este deja disponibil comercial, componentele putând fi achiziționate prin NVIDIA Marketplace și prin intermediul partenerilor hardware ai companiei.

Printre producătorii implicați se numără Acer, ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, H3C, HP, Lenovo, MSI și xFusion.

Investițiile producătorilor în această categorie de echipamente sunt tot mai consistente. Un exemplu este ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3, un sistem conceput pentru aplicații AI solicitante, capabil să ruleze modele cu până la un trilion de parametri.

NVIDIA nu a comunicat deocamdată un preț pentru configurația completă formată din patru unități DGX Spark.

Noua platformă nu urmărește să înlocuiască supercomputerele tradiționale, ci să ofere cercetătorilor și dezvoltatorilor mai multă independență în etapele de proiectare, experimentare și testare. Practic, o parte importantă a muncii care necesita până acum accesul la infrastructuri de calcul costisitoare poate fi mutată direct în laborator sau chiar pe biroul utilizatorului.