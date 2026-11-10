Google lansează două noi procesoare AI și provoacă Nvidia pe piața acceleratoarelor pentru inteligență artificială

Google își consolidează poziția pe piața procesoarelor pentru inteligență artificială și încearcă să reducă dominația Nvidia în acest sector. Gigantul american a anunțat două noi variante ale acceleratoarelor sale specializate, TPU 8tx și TPU 8i Max, dezvoltate pentru a răspunde cererii tot mai mari de putere de calcul din partea companiilor, instituțiilor guvernamentale și dezvoltatorilor de modele AI avansate.

Noile procesoare promit performanțe superioare, capacități extinse de procesare și mecanisme de securitate îmbunătățite. Lansarea are loc într-un moment în care infrastructura necesară inteligenței artificiale devine o piață tot mai importantă pentru marile companii tehnologice.

Potrivit Reuters, anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie 2026, pe fondul creșterii accelerate a cererii pentru serviciile Google Cloud. După prezentarea noilor procesoare, acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, au înregistrat o creștere de peste 3% în primele ore de tranzacționare.

Google TPU 8tx, procesorul AI destinat protejării datelor confidențiale

Primul sistem prezentat, TPU 8tx, a fost conceput în special pentru instituțiile guvernamentale și companiile care activează în domenii cu cerințe stricte de securitate, precum sectorul financiar și cel medical.

Principalul avantaj al acestui procesor este capacitatea de a proteja informațiile sensibile chiar și în timpul procesării lor, nu doar atunci când sunt stocate sau transferate între servere.

În sistemele informatice tradiționale, datele criptate trebuie decriptate înainte de a putea fi utilizate de procesor. Această operațiune poate crea puncte vulnerabile, mai ales atunci când sunt prelucrate informații confidențiale sau date cu valoare strategică.

Google susține că TPU 8tx integrează mecanisme de protecție direct la nivel hardware, permițând izolarea și securizarea datelor și a parametrilor modelelor de inteligență artificială inclusiv în timpul execuției.

Arhitectura combină tehnologia TPU dezvoltată de Google cu procesoare AMD EPYC de generația a cincea și utilizează un sistem de comunicații optimizat pentru reducerea latenței.

Conform companiei, TPU 8tx poate reduce latența de până la două ori față de generația TPU 8t, fără ca măsurile suplimentare de securitate să afecteze semnificativ performanța.

Această tehnologie ar permite organizațiilor să antreneze, să personalizeze și să utilizeze modele AI pe baza propriilor informații confidențiale, fără să fie nevoie să transfere datele între infrastructuri separate.

Prin această lansare, Google își extinde oferta de acceleratoare specializate și încearcă să atragă clienți care caută alternative la procesoarele Nvidia.

Interesul pentru astfel de soluții este în creștere inclusiv în rândul marilor dezvoltatori de inteligență artificială. OpenAI ar putea ajunge, de asemenea, să achiziționeze cipuri AI de la Google, într-o strategie care ar contribui la diversificarea furnizorilor de hardware și la reducerea dependenței de Nvidia.

TPU 8i Max promite dublarea puterii de calcul pentru aplicațiile AI complexe

Al doilea procesor prezentat, TPU 8i Max, este destinat unei alte categorii de aplicații: sistemele de inteligență artificială care trebuie să proceseze volume foarte mari de informații și să gestioneze sarcini complexe.

Printre utilizările vizate se numără asistenții AI pentru programare, aplicațiile de raționament matematic și instrumentele folosite în cercetarea medicală și descoperirea de medicamente.

Pentru dezvoltarea acestui sistem, Google a combinat două procesoare TPU 8i într-un singur pachet hardware.

Potrivit companiei, noua configurație oferă de două ori mai multă putere de calcul, o capacitate dublă de memorie SRAM și o lățime de bandă HBM de două ori mai mare decât procesorul TPU 8i.

Aceste caracteristici sunt importante deoarece viteza unui sistem AI nu depinde doar de performanța unităților de procesare. Transferul rapid al informațiilor între memorie și procesoare poate deveni un factor limitativ atunci când modelele trebuie să analizeze volume foarte mari de date.

TPU 8i Max urmărește să reducă aceste blocaje și să permită executarea unor sarcini mai complexe, fără ca performanța să fie afectată de accesul insuficient de rapid la memorie.

Google mai susține că noua arhitectură permite integrarea unei capacități de calcul mai mari în același spațiu fizic din centrele de date. Acest avantaj poate conta semnificativ pentru operatorii care încearcă să optimizeze costurile infrastructurii și consumul energetic.

Lansarea reflectă și tendința marilor companii AI de a obține un control mai mare asupra componentelor hardware utilizate. Anthropic, de exemplu, analizează dezvoltarea propriilor procesoare pentru inteligență artificială, în încercarea de a reduce dependența de furnizorii externi.

Google Cloud își accelerează creșterea și devine un competitor tot mai important pentru Nvidia

Procesoarele TPU au fost dezvoltate inițial pentru nevoile interne ale Google și sunt utilizate în numeroase servicii ale companiei, inclusiv Search, YouTube și Gemini.

În ultimii ani, Google a început să ofere acces la aceste acceleratoare și clienților Google Cloud, transformând tehnologia într-un element important al strategiei sale comerciale.

Rezultatele financiare indică amploarea acestei oportunități. Potrivit Reuters, veniturile Google Cloud au ajuns la 30,71 miliarde de dolari în trimestrul încheiat în septembrie 2026, reprezentând mai mult decât dublul valorii înregistrate în perioada similară a anului precedent.

Alphabet a precizat că vânzările de sisteme TPU au contribuit semnificativ la performanța diviziei de cloud computing.

Google afirmă că aproape 100 de clienți folosesc deja procesoarele sale TPU. Printre aceștia se numără dezvoltatori de modele de inteligență artificială, universități, companii de retail și instituții financiare.

Odată cu prezentarea modelelor TPU 8tx și TPU 8i Max, portofoliul celei de-a opta generații ajunge la patru sisteme distincte, fiecare fiind optimizat pentru anumite tipuri de sarcini: antrenarea modelelor, raționament, procesare securizată și gestionarea unor volume mari de informații.

Strategia Google arată că piața procesoarelor pentru inteligență artificială evoluează dincolo de competiția bazată exclusiv pe puterea brută de calcul. Eficiența energetică, securitatea datelor, capacitatea memoriei și adaptarea hardware-ului la aplicațiile specifice devin criterii tot mai importante.

Nvidia continuă să domine piața acceleratoarelor AI, însă Google încearcă să demonstreze că propriile procesoare pot reprezenta o alternativă competitivă pentru companiile care dezvoltă și operează modele avansate.

Competiția pentru procesoare AI ar putea schimba piața tehnologiei

Lansarea TPU 8tx și TPU 8i Max marchează o nouă etapă în competiția dintre marile companii tehnologice pentru controlul infrastructurii de inteligență artificială.

Pe măsură ce modelele AI devin mai complexe, cererea pentru procesoare specializate continuă să crească. În acest context, companiile încearcă să dezvolte soluții proprii, să diversifice furnizorii și să reducă dependența de un număr limitat de producători de hardware.

Pentru Google, noile acceleratoare reprezintă atât o oportunitate de extindere a afacerii Google Cloud, cât și un instrument prin care poate concura mai direct cu Nvidia.

Pentru clienții din industria AI, diversificarea ofertei ar putea însemna mai multe opțiuni hardware, o competiție mai intensă între furnizori și posibilitatea reducerii costurilor asociate antrenării și utilizării modelelor de inteligență artificială.

Într-o piață în care accesul la putere de calcul a devenit un avantaj strategic, Google încearcă să transforme procesoarele TPU într-un competitor important pentru acceleratoarele Nvidia.