Statele Unite încearcă de mai mulți ani să limiteze accesul Chinei la cele mai avansate tehnologii de inteligență artificială, însă companiile chineze au identificat metode alternative prin care pot beneficia de procesoarele americane. Una dintre soluțiile utilizate a fost închirierea de putere de calcul din centre de date aflate în alte state, evitând astfel importul direct de cipuri supuse restricțiilor comerciale.

În acest context, Nvidia a decis să suspende temporar anumite livrări către Asia de Sud-Est, pentru a verifica dacă partenerii săi respectă noile reguli de export impuse de autoritățile americane.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, producătorul american le-ar fi solicitat unor parteneri comerciali, printre care Dell și Super Micro, să întrerupă pentru o perioadă nedeterminată livrările de servere către Malaysia, Singapore, Thailanda și Indonezia.

Măsura reflectă dificultățile tot mai mari cu care se confruntă Washingtonul în încercarea de a controla distribuția tehnologiilor avansate. Într-o industrie în care resursele de calcul pot fi accesate de la distanță, localizarea fizică a serverelor nu mai reprezintă singurul criteriu relevant pentru aplicarea restricțiilor comerciale.

Cum au reușit firmele chineze să acceseze procesoarele Nvidia fără importuri directe

Restricțiile impuse de Statele Unite asupra exporturilor de semiconductori avansați către China au fost concepute pentru a împiedica Beijingul să obțină acces la tehnologii considerate strategice. Măsurile vizează în special procesoarele de mare performanță utilizate pentru antrenarea și operarea modelelor complexe de inteligență artificială.

Cu toate acestea, companiile chineze au găsit o alternativă: utilizarea de la distanță a echipamentelor Nvidia instalate în centre de date din alte țări. Prin intermediul serviciilor cloud, acestea puteau închiria capacitate de procesare și beneficia de performanțele procesoarelor americane fără ca respectivele componente să fie importate direct în China.

Conform estimărilor organizației americane de cercetare Institute for Progress, centrele de date accesate de la distanță ar furniza aproximativ 24% din capacitatea de calcul pentru inteligență artificială disponibilă companiilor chineze.

Departamentul Comerțului din SUA a intervenit la începutul lunii noiembrie 2026, eliminând această posibilitate prin extinderea controalelor asupra accesului la tehnologiile avansate.

Nu este singura metodă prin care companiile chineze au încercat să evite restricțiile americane. Investigațiile privind modalitățile de achiziție indirectă a procesoarelor Nvidia au evidențiat rolul intermediarilor și complexitatea rețelelor comerciale din Asia.

Nvidia verifică livrările și partenerii din Asia de Sud-Est

Suspendarea comenzilor ar urma să ofere companiei Nvidia timpul necesar pentru a analiza modul în care partenerii săi comerciali respectă noile cerințe americane privind exporturile și utilizarea procesoarelor avansate.

Măsura ar putea avea consecințe și asupra companiilor care desfășoară activități perfect legale în Malaysia, Singapore, Thailanda și Indonezia. Cele patru state au devenit destinații importante pentru investițiile în infrastructură digitală, pe fondul extinderii serviciilor cloud și al cererii tot mai mari de resurse pentru inteligență artificială.

Singapore se află deja în atenția autorităților americane, care au deschis o investigație privind posibila implicare a unei companii locale în transferul ilegal de procesoare Nvidia către China.

Pentru producători precum Dell și Super Micro, întreruperea comenzilor adaugă un nou factor de incertitudine într-un moment în care cererea globală pentru servere destinate aplicațiilor AI este în continuă creștere. Întârzierile ar putea influența inclusiv proiectele de dezvoltare și extindere a centrelor de date din regiune.

Deocamdată, nu sunt cunoscute durata exactă a suspendării și valoarea comenzilor afectate. De asemenea, măsura nu trebuie confundată cu o interdicție generală privind comercializarea tuturor produselor Nvidia în cele patru state asiatice.

Conflictul tehnologic dintre SUA și China se extinde dincolo de exportul de cipuri

Pentru Nvidia, respectarea legislației americane reprezintă o prioritate, însă compania trebuie să gestioneze în același timp pierderea unor oportunități comerciale importante. China este una dintre cele mai mari piețe tehnologice din lume, iar restricțiile occidentale oferă producătorilor locali un stimulent suplimentar pentru dezvoltarea propriilor soluții.

Huawei este unul dintre exemplele relevante în acest sens. Compania chineză a investit masiv în infrastructura hardware destinată inteligenței artificiale și a dezvoltat sisteme de calcul care încearcă să concureze cu tehnologiile Nvidia.

Pe termen lung, înăsprirea restricțiilor americane ar putea accelera investițiile Chinei în proiectarea și producția internă de semiconductori. În paralel, furnizorii internaționali de servicii cloud ar putea fi obligați să introducă proceduri mai stricte pentru verificarea clienților și monitorizarea destinației resurselor de calcul închiriate.

Noua măsură a Nvidia evidențiază o schimbare importantă în conflictul tehnologic dintre Washington și Beijing. Disputa nu mai vizează doar exportul fizic de procesoare, ci și accesul la puterea de calcul oferită de acestea, indiferent de țara în care sunt instalate serverele.

Într-o economie digitală în care infrastructura poate fi utilizată de la distanță, controlul asupra tehnologiilor de inteligență artificială devine o provocare mult mai complexă decât simpla verificare a transporturilor de semiconductori la punctele de frontieră.