Festivalul Roman revine la Galați: Trei zile de reconstituiri istorice, demonstrații militare și ateliere antice la Casa Artelor 

Municipiul Galați se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare antică în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, când va găzdui cea de-a III-a ediție a Festivalului Roman.

Evenimentul de reconstituire istorică este organizat în parteneriat de Asociația Danubiana Galați, Asociația Culturală „Omnis Barbaria” din Baia Mare, Asociația Cohorte II Mattiacorum din Galați și Organizația de Management al Destinației Galați. Timp de trei zile, manifestarea va aduce în fața publicului atmosfera, tradițiile și secretele civilizației Romei Antice.

Toate activitățile se vor desfășura în spațiul exterior de la Casa Artelor, situată pe strada Domnească nr. 58. Vizitatorii vor avea ocazia inedită de a descoperi viața cotidiană a legionarilor romani prin prezentări de echipamente, armament antic și demonstrații militare tactice. Programul este conceput să fie extrem de interactiv, incluzând ateliere de caligrafie romană, confecționarea de plăcuțe militare și amulete, baterea monedelor, demonstrații de țesătorie și fierărie, dar și sesiuni de tir cu arcul. Atmosfera de epocă va fi completată de momente de dansuri antice oferite de trupa „Dance With Me”.

Festivalul va debuta vineri, 30 octombrie, la ora 12:00, cu amenajarea taberelor romane, urmată de deschiderea oficială de la ora 16:30, când vor avea loc și primele demonstrații și momente artistice. Sâmbătă, 31 octombrie, porțile taberei se deschid la ora 11:00 pentru publicul dornic să participe la atelierele tematice și meșteșugărești. Ultima zi a festivalului, duminică, 1 noiembrie, va începe tot la ora 11:00 și va include prezentări din viața militară, antrenamente ale legionarilor și activități interactive, evenimentul urmând să se încheie oficial la ora 17:00.

Organizatorii subliniază că acest festival reprezintă o oportunitate excelentă de promovare a patrimoniului istoric și de valorificare a identității culturale locale. Prin amploarea sa, proiectul contribuie direct la diversificarea ofertei culturale și turistice a orașului Galați, oferind o alternativă educativă și atractivă de petrecere a timpului liber pentru publicul de toate vârstele.