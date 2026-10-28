Jandarmii din Galați se vor antrena pe un simulator tactic de ultimă generație: Investiție din fonduri europene pentru siguranța comunității 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați își modernizează sistemul de pregătire a personalului prin achiziționarea unui simulator tactic de antrenament de ultimă generație.

Echipamentul a fost cumpărat în cadrul proiectului transfrontalier „PEGASUS”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul INTERREG NEXT VI-A România – Republica Moldova 2021–2027. Noua tehnologie permite desfășurarea unor sesiuni de instruire avansate într-un mediu controlat, oferind scenarii virtuale extrem de fidele realității din teren.

Sistemul este destinat în special optimizării misiunilor de ordine publică și gestionării adunărilor de masă cu grad ridicat de risc. Simulatorul oferă posibilitatea de a testa reacția jandarmilor în contexte tensionate, punând accent pe coordonarea structurilor, comunicarea rapidă și luarea unor decizii corecte sub presiune. Marele avantaj al acestei tehnologii este că permite repetarea succesivă a exercițiilor și evaluarea tactică a personalului, fără a expune angajații la riscurile specifice unei intervenții reale.

Reprezentanții instituției subliniază că această investiție aduce o schimbare majoră în procesul de instruire, eficientizând considerabil timpii de răspuns în timpul misiunilor din spațiul public. Dezvoltarea competențelor prin realitate simulată are ca scop final creșterea nivelului de siguranță pentru comunitatea gălățeană și pentru participanții la evenimentele publice de amploare. Pregătirea jandarmilor pentru situații dificile se va realiza astfel preventiv, prin exerciții sigure și perfect adaptabile.

Achiziția face parte dintr-un parteneriat mai amplu care vizează consolidarea cooperării și a capacității instituționale între structurile de ordine publică din România și Republica Moldova.

Proiectul PEGASUS urmărește schimbul de bune practici, dezvoltarea de competențe comune și modernizarea infrastructurii logistice pentru ambele state partenere, programul fiind cofinanțat direct de Uniunea Europeană și de țările participante.