Now Reading: Lovitură uriașă la Loto! S-a câștigat premiul cel mare la Noroc. Loteria Română anunță Tragerile Speciale ale Toamnei și reporturi record

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    Lovitură uriașă la Loto! S-a câștigat premiul cel mare la Noroc. Loteria Română anunță Tragerile Speciale ale Toamnei și reporturi record

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Lovitură uriașă la Loto! S-a câștigat premiul cel mare la Noroc. Loteria Română anunță Tragerile Speciale ale Toamnei și reporturi record

Cătălin Mihai MOGAComunitate16.10.2026

Lovitură uriașă la Loto! S-a câștigat premiul cel mare la Noroc. Loteria Română anunță Tragerile Speciale ale Toamnei și reporturi record

Tragerile loto de joi, 15 octombrie 2026, au adus o vânătoare spectaculoasă de premii, culminând cu câștigarea marelui premiu la jocul Noroc. Un român extrem de inspirat a dat lovitura vieții sale cu un bilet jucat la o agenție din Balotești, județul Ilfov, obținând la categoria I un câștig în valoare de 1.342.229,28 lei. Norocul a lovit și la Timișoara, unde la tragerea Noroc Plus s-a înregistrat tot un câștig de categoria I, în cuantum de 192.720,96 lei.

Pe lângă premiile de milioane deja adjudecate, Loteria Română a anunțat că duminică, 18 octombrie 2026, vor avea loc Tragerile Speciale Loto ale Toamnei. Pentru a marca acest eveniment, instituția suplimentează consistent fondul de câștiguri al categoriei I. Astfel, fanii jocurilor de noroc vor beneficia de bonusuri de 100.000 de lei la Loto 6/49, 50.000 de lei la Joker și 25.000 de lei la Loto 5/40, extragerile urmând să fie difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Miza rămâne uriașă pentru weekend, având în vedere reporturile astronomice acumulate la principalele categorii. La Loto 6/49, reportul la categoria I a depășit pragul de 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro), în timp ce la Joker premiul pus în joc la prima categorie se ridică la peste 9,57 milioane de lei (mai mult de 1,79 milioane de euro). Cei care joacă în mod regulat pot consulta deja lista completă cu numerele extrase în această săptămână pentru a-și pregăti variantele de duminică.

Iată numerele extrase joi, 15 octombrie 2026:

  • Loto 6/49: 12, 36, 3, 1, 29, 34
  • Noroc: 1 7 5 9 4 9 3
  • Joker: 15, 14, 9, 10, 30 + 14
  • Noroc Plus: 3 2 9 0 3 1
  • Loto 5/40: 15, 24, 25, 17, 2, 29
  • Super Noroc: 5 0 6 3 6 1

Sursa foto: Loteria Română

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