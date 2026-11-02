Rezultate Loto duminică, 1 noiembrie: Numerele câștigătoare și reporturile uriașe puse în joc pentru joi 

Loteria Română a organizat duminică, 1 noiembrie, o nouă serie de trageri loto, acordând peste 21.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,88 milioane de lei. Printre marile premii ale serii s-a numărat un câștig substanțial la tragerea Joker, la categoria a III-a, în valoare de 51.457,28 de lei, biletul norocos fiind înregistrat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Cum marile premii la categoriile principale nu au fost adjudecate, sume impresionante au rămas în joc pentru extragerile următoare.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report important în valoare de peste 2,86 milioane de lei (peste 536.600 de euro), în timp ce la jocul Noroc este pus în joc un report cumulat de peste 1,79 milioane de lei (peste 336.300 de euro). De asemenea, fanii jocului Joker au ca miză la categoria I un report de peste 1,12 milioane de lei (peste 211.500 de euro), iar la categoria a II-a suma raportată depășește 434.400 de lei (peste 81.300 de euro). La Noroc Plus, reportul categoriei I a ajuns la peste 22.200 de lei.

Nici jocurile Loto 5/40 și Super Noroc nu se lasă mai prejos. Pentru categoria I de la Loto 5/40 este în joc un report de peste 271.000 de lei, iar la categoria a II-a se vor disputa peste 47.900 de lei. La Super Noroc, reportul primei categorii a urcat la o valoare de peste 521.700 de lei (peste 97.600 de euro). Următoarele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc joi, 5 noiembrie, și vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Numerele extrase duminică, 1 noiembrie: