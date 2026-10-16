Noile impozite pentru camioane valabile din 2027, în Galaţi, în consultare publică

Transportatorii rutieri din municipiul Galaţi vor plăti taxe mai mari pentru flotele de vehicule grele începând cu anul 2027. Primăria Municipiului Galaţi a lansat astăzi în consultare publică un nou proiect de hotărâre care vizează indexarea impozitelor pe mijloacele de transport de mare tonaj, decizia urmând să afecteze toate autovehiculele de transport marfă cu o masă maximă autorizată de cel puţin 12 tone.

Proiectul reglementează taxarea vehiculelor grele şi a ansamblurilor rutiere (autotrenuri şi vehicule articulate). Această ajustare reprezintă o aliniere obligatorie la normele fiscale naţionale şi europene.

Cursul valutar dictează taxele pe tonaj

Spre deosebire de impozitele pe clădiri sau autoturisme mici, care se ajustează în funcţie de rata anuală a inflaţiei, taxarea camioanelor este direct dependentă de legislaţia europeană. Conform Codului Fiscal român şi Directivei Europene 1999/62/CE, sumele fixe stabilite pentru vehiculele grele se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro înregistrată în prima zi lucrătoare a lunii octombrie.

Pentru stabilirea noilor grile aplicabile din 2027, Direcţia Impozite, Taxe şi alte Venituri Locale din cadrul Primăriei Galaţi a utilizat cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 1 octombrie 2026, valoarea acestuia fiind de 5,2788 lei pentru un euro. Creşterea cursului de referinţă aduce automat o revizuire în sens crescător a sumelor pe care firmele de transport le vor datora bugetului local.

Cum se modifică tarifele: Câteva exemple din noua grilă

Noua anexă a hotărârii detaliază sumele exacte pe care proprietarii le vor achita anual, criteriile de departajare fiind numărul de axe, masa totală şi tipul sistemului de suspensie (axele motoare cu suspensie pneumatică beneficiază, în continuare, de reduceri semnificative).

Autovehicule cu 2 axe (între 15 şi 18 tone): Impozitul pentru camioanele cu alte sisteme de suspensie decât cea pneumatică va creşte de la 1.392,08 lei/an (nivelul aprobat anterior prin HCL 655/2025) la 1.446,39 lei/an.

Vehicule cu 3 axe (peste 26 de tone): Pentru modelele cu suspensie pneumatică recunoscută, taxa propusă urcă de la 1.127,89 lei la 1.171,89 lei/an, în timp ce pentru sistemele clasice de suspensie valoarea ajunge la 1.821,19 lei/an (faţă de 1.752,81 lei în trecut).

Combinaţii de autovehicule (2+2 axe, peste 38 de tone): În cazul ansamblurilor rutiere de mari dimensiuni fără suspensie pneumatică, taxa anuală urcă de la 3.586,90 lei până la pragul de 3.726,83 lei.

Documentul prevede şi menţinerea regulilor stricte de rotunjire fiscală: sumele finale vor fi stabilite la nivel de leu, prin reducere dacă zecimalele sunt sub 50 de bani şi prin majorare dacă depăşesc acest prag.

Calendarul implementării

Proiectul se află în acest moment în etapa consultării publice, oferind posibilitatea cetăţenilor şi reprezentanţilor mediului de afaceri din Galaţi să transmită propuneri sau sugestii. După parcurgerea acestei perioade legale, iniţiativa va fi supusă votului în şedinţa ordinară a Consiliului Local Galaţi. Dacă va fi adoptat, noul act normativ va deveni obligatoriu începând cu data de 1 ianuarie 2027.