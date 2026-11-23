Loteria Română a anunțat rezultatele tragerilor din 22 noiembrie 2026, acordând 25.114 câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei. Următoarele extrageri vor avea loc joi, 26 noiembrie, și vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Numerele câștigătoare extrase duminică, 22 noiembrie 2026, includ:

Loto 6/49: 44, 23, 12, 37, 19, 18

Noroc: 1 5 6 9 6 8 6

Joker: 14, 15, 29, 18, 25 + 20

Noroc Plus: 2 7 3 8 1 9

Loto 5/40: 37, 12, 9, 20, 21, 6

Super Noroc: 0 0 0 4 9 5

La categoria a II-a Joker s-a înregistrat un câștig de 230.489,49 lei (bilet din Târgu Jiu), iar la Noroc (categoria a III-a) au fost două câștiguri de câte 59.755,80 lei (bilete din Codlea și Constanța).

Pentru tragerile de joi, 26 noiembrie 2026, reporturile puse în joc sunt: