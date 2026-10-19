Toamna, tradiţiile româneşti şi alimentaţia sănătoasă, sărbătorite la Grădiniţa „Arlechino” din Galaţi

Copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit „Arlechino” din Galaţi au transformat o zi de toamnă într-o sărbătoare a gusturilor româneşti, cu dansuri, produse de sezon şi tarabe pregătite împreună cu părinţii. Evenimentul face parte din proiectul educaţional „Trăieşte sănătos, mănâncă româneşte!”, ajuns la cea de-a IX-a ediţie. Proiectul este dedicat alimentaţiei sănătoase, tradiţiilor româneşti şi valorificării roadelor toamnei şi a fost primit cu amre bucurie de copii şi părinţi.

Curtea grădiniţei s-a umplut de culoare, iar cei mici au adus atmosfera de sărbătoare prin dansuri şi momente artistice. Un alt punct de atracţie l-au reprezentat tarabele cu produse de toamnă, pregătite cu ajutorul părinţilor. În rolul unor mici comercianţi, copiii şi-au prezentat cu entuziasm produsele, într-o activitate care le-a oferit ocazia să înveţe prin joc şi experienţă directă. Dincolo de momentele artistice şi de standurile cu produse, proiectul le oferă copiilor prilejul de a descoperi tradiţii româneşti şi de a înţelege mai bine legătura dintre alimentaţie, anotimpuri şi produsele locale.

Un proiect educaţional ajuns la a IX-a ediţie

Proiectul „Trăieşte sănătos, mănâncă româneşte!” a fost iniţiat de profesoara Mihaela Mitu, care îl coordonează împreună cu profesoara Carmen Chiurtu, de la Grădiniţa „Arlechino” din Galaţi. La desfăşurarea proiectului participă Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Şcoala Gimnazială nr. 33 din Galaţi, grădiniţele „Elena Doamna”, „Motanul Încălţat”, „Codruţa”, precum şi grădiniţele cu numerele 9, 30, 36, 39 şi 64. Printre parteneri se numără şi Şcoala Gimnazială Pechea şi Şcoala „Sfântul Nicolae” din Lieşti.

Evenimentul beneficiază de sprijinul Brutăriei Domneşti, în calitate de sponsor.

Implicarea părinţilor şi colaborarea dintre cadrele didactice din instituţiile partenere contribuie la desfăşurarea activităţilor şi le oferă copiilor ocazia de a participa la experienţe educative în afara lecţiilor obişnuite. Prin această iniţiativă, organizatorii îşi propun să apropie copiii de obiceiurile româneşti şi de produsele specifice fiecărui anotimp, într-un cadru în care învăţarea se îmbină cu jocul, creativitatea şi timpul petrecut împreună.

La „Arlechino”, toamna a devenit astfel un prilej de bucurie pentru copii, părinţi şi educatori, cu tradiţiile româneşti şi alimentaţia sănătoasă în centrul activităţilor.