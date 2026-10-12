S.C. CITADINA 98 S.A., cu sediul social în municipiul Galați, B-dul Siderurgiștilor nr. 7, mezanin 1, spațiul comercial nr. 2, bloc PS1B, scara 4, județul Galați, titular al activității de „Exploatare argilă”, cod CAEN 0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului, desfășurată în cadrul Perimetrului de exploatare „Independența”, situat în extravilanul comunei Independența, județul Galați (tarla T24, parcelele P260-294-304, Cartea Funciară nr. 107459), anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației de mediu pentru activitatea menționată. Documentația care a stat la baza solicitării, precum și informațiile privind potențialul impact asupra mediului, pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Galați (D.J.M. Galați), str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galați, în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru cu publicul, precum și la sediul titularului. Observațiile și propunerile publicului se primesc în scris la sediul D.J.M. Galați, la adresa menționată mai sus, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării / afișării prezentului anunț.

SOMAȚIE emisă în temeiul încheierii de ședință din data de 21.09.2026 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galați, sub nr. 15770/233/2025, posesorul SC ȘTEFU ION SRL Galați, având sediul în Galați, str. Lozoveni, nr. 102, jud. Galați, a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului, cu adresa poștală în Galați, str. Tecuci, nr. 282, jud Galați. Toți cei interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicații.

ANUNȚ. Prin prezenta, vă informăm că, începând cu data de 01.11.2026, S.C. ECHO MED DOT S.R.L. va prelua praxisul C.M.I. Dr. Marășescu Maricica. Pacienții au posibilitatea de a opta pentru continuarea serviciilor medicale în cadrul cabinetului preluat sau pentru alegerea unui alt medic de familie, conform propriei opțiuni.