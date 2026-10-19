Modernizare majoră în județul Galați: Podul dintre Gohor și Corcioveni va fi refăcut complet din temelii

Consiliul Județean Galați a demarat un amplu proces de reabilitare și modernizare a podului de pe drumul județean DJ 241A, situat peste râul Zeletin, între localitățile Gohor și Corcioveni din comuna Brăhășești. Vechea structură rutieră, realizată în urmă cu zeci de ani, va fi refăcută integral de la zero. Scopul investiției este de a asigura condiții mult mai sigure de trafic pentru conducătorii auto și de a transforma podul într-o structură capabilă să reziste în fața unor fenomene meteorologice extreme.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a subliniat importanța strategică a acestei lucrări pentru comunitatea locală și siguranța traficului.

„Practic, vechiul pod, construit cu zeci de ani în urmă, va fi refăcut din temelii, pentru a oferi condiții de circulație mai sigure și pentru a face față inclusiv fenomenelor meteo extreme. Lucrările presupun demolarea vechii structuri și refacerea acesteia cu elemente noi, moderne și rezistente. Va fi consolidată structura de susținere a podului, vor fi montate grinzi noi din beton și va fi refăcută complet partea carosabilă, inclusiv cu două straturi de asfalt”, a declarat Costel Fotea.

La finalizarea lucrărilor, noua structură va măsura o lungime totală de peste 24 de metri și o lățime de aproape 11 metri, din care aproximativ 8 metri vor fi destinați strict circulației autovehiculelor. Pentru protecția pietonilor, trotuarele vor fi lărgite semnificativ și separate de zona rutieră prin borduri înalte din beton. Totodată, pe marginile exterioare ale podului vor fi montate parapete moderne de protecție pentru evitarea accidentelor.

Această lucrare majoră este integrată într-un proiect mult mai amplu de infrastructură rutieră derulat de instituția județeană. Investiția totală vizează modernizarea întregii axe rutiere Berheci – Nărtești – Gohor – Corcioveni – Brăhășești, desfășurată pe traseul de conectare format din E581 – DJ 241 – DJ 241A – DJ 241G.

Sursa foto: Facebook Costel Fotea