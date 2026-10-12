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    Matrimoniale

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Matrimoniale

Monitorul de GalatiMatrimoniale12.10.2026

matrimoniale galati
  • Pensionar, văduv caut doamnă 70 ani pentru relație lungă durată. Am asigurate toate condițiile de viață în doi casă, mașină, bani, pensie foarte bună. Telefon 0758-241.420 (235)
  • Bună! Mă numesc Viorel și doresc să cunosc o doamnă pentru prietenie. Telefon 0755-347.427 (235)
  • Domn 65 ani, pensionar, caut doamnă 55 – 65 ani pentru prietenie și petrecerea timpului liber împreună. Telefon 0732-512.645 (235)
  • Brăila, domn caut parteneră 35 – 50 ani din Brăila, Galați, sau împrejurimi. Telefon 0734-056.097 (235)
  • Tânăr domn 45 ani doresc să cunosc tânără cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 ani pentru relație de dragoste. Exclus căsătorie. Telefon 0758-144.732 (235)
  • Domn 49 ani doresc cunoștință doamnă serioasă, matură pentru relație prietenie, eventual căsătorie, stare materială bună. Telefon 0040-750.103.493 (235)
  • Doamnă ofer masaj de relaxare, igienă şi seriozitate. Telefon 0744-825.229 (235)
  • Bărbat bine caut fată bine (din toate punctele de vedere). Telefon 0751-797.440 (235)
  • Caut doamnă, relație de căsătorie, cu vârsta 50-60 ani, eu nu beau, nu fumez, doresc doamnă cu suflet, să meargă la mine la Cuca. Telefon: 0755-809.989 (235)
  • Bărbat, caut relație de căsătorie cu o doamnă, cu vârsta cuprinsă între 50 și 60 de ani. Telefon: 0755-809.989 (235)
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112 Votes: 39 Upvotes, 73 Downvotes (-34 Points)

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2 Comments

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  • Viorel

    21 ianuarie 2026 / at 13:31 Răspunde

    Domn 48 ani doresc cunostinta cu doamna varsta apropiata

  • Konstantin

    31 ianuarie 2026 / at 9:13 Răspunde

    Doresc sa cunosc o femeie serioasa de pe la țară să locuiască la mine la Botoșani între 35-49 de ani! Rog seriozitate

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