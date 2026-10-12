Matrimoniale

Monitorul de GalatiMatrimoniale12.10.2026
112 Votes: 39 Upvotes, 73 Downvotes (-34 Points)
Domn 48 ani doresc cunostinta cu doamna varsta apropiata
Doresc sa cunosc o femeie serioasa de pe la țară să locuiască la mine la Botoșani între 35-49 de ani! Rog seriozitate
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2 Comments(Hide Comments)
Viorel
Domn 48 ani doresc cunostinta cu doamna varsta apropiata
Konstantin
Doresc sa cunosc o femeie serioasa de pe la țară să locuiască la mine la Botoșani între 35-49 de ani! Rog seriozitate