Urania Cremene vine la Galați! Conferința „Părinte în 2026” reunește specialiști în psihologie și educație parentală

Pe 12 noiembrie 2026, Galațiul devine gazda unui eveniment dedicat părinților și relației dintre generații. Conferința „Părinte în 2026”, organizată de Centrul de Carieră EMTHRIVE, o aduce în fața publicului gălățean pe Urania Cremene, unul dintre cei mai cunoscuți experți în parenting din România, alături de psihologi și specialiști în dezvoltare personală din București.

Evenimentul va avea loc la Riverside Events & Hotel, începând cu ora 16:00, și își propune să ofere părinților mai mult decât informații teoretice: răspunsuri la provocările reale ale vieții de familie, instrumente practice și oportunitatea de a discuta direct cu specialiștii.

Într-o perioadă în care copiii cresc într-o lume dominată de tehnologie, presiune socială și schimbări rapide, tot mai mulți părinți caută soluții pentru a construi relații bazate pe încredere, comunicare și respect reciproc.

Cum stabilim limite fără să deteriorăm relația cu propriul copil? Cum gestionăm conflictele? Cum îi ajutăm pe adolescenți să devină independenți fără să pierdem conexiunea cu ei? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care vor fi abordate în cadrul conferinței.

Urania Cremene, invitatul special al conferinței

Cunoscută pentru activitatea sa în educația parentală, Urania Cremene este fondatoarea All About Parenting și creatoarea Metodei Urania Cremene. Programele sale au ajuns la peste 1,5 milioane de părinți, promovând o abordare educațională bazată pe cooperare, autonomie și respectarea nevoilor emoționale ale copiilor.

La Galați, Urania Cremene va participa la un interviu deschis despre provocările părinților în 2026, oferind exemple și perspective practice asupra modului în care adulții pot construi relații mai sănătoase cu propriii copii.

Întâlnirea va include și posibilitatea adresării de întrebări, astfel încât participanții să poată aduce în discuție situații întâlnite în viața de zi cu zi.

Psihologi din București, alături de părinții gălățeni

Un alt punct important al evenimentului îl reprezintă panelul de psihologie și parenting, care reunește trei specialiste cu experiență în lucrul cu adulții, copiii și familiile.

Liliana Jgheban, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, este specializată în psihoterapia copilului și adolescentului, psihologie clinică și psihologia traumei. Este cofondatoare a centrului Therapy Home, iar activitatea sa include consilierea părinților și sprijinirea familiilor în gestionarea dificultăților emoționale și relaționale.

Diana Șorop, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, este, de asemenea, cofondatoare Therapy Home. Cu formare în psihoterapia integrativă și lucrul cu trauma și relațiile de cuplu, aceasta va aduce în discuție importanța relațiilor sănătoase și a echilibrului emoțional în familie.

Corina Vlase, specialistă în dezvoltare personală și coaching, va completa perspectiva psihologică prin abordarea rolului pe care autocunoașterea, gestionarea emoțiilor și echilibrul interior al adultului îl au în relația cu propriul copil.

Panelul va oferi exemple practice și va aborda teme precum comunicarea părinte–copil, gestionarea emoțiilor, limitele sănătoase, conflictele familiale și nevoia de autonomie a copiilor și adolescenților.

Un eveniment organizat de EMTHRIVE pentru comunitatea gălățeană

Conferința este organizată de Centrul de Carieră EMTHRIVE, fondat de Mihaela Ciuraru, consilier vocațional și moderator al evenimentului.

Prin activitatea sa de orientare vocațională și consiliere în carieră, EMTHRIVE lucrează cu adolescenți, tineri și părinți, pornind de la convingerea că familia joacă un rol esențial în dezvoltarea încrederii, autonomiei și capacității copiilor de a lua decizii pentru propriul viitor.

Conferința „Părinte în 2026” extinde această misiune, aducând în prim-plan nu doar educația copiilor, ci și nevoia părinților de informare, susținere și dezvoltare personală.

Inițiativa a atras sprijinul mai multor parteneri care s-au alăturat proiectului, contribuind la creșterea accesibilității evenimentului. Datorită acestor parteneriate, organizatorii au putut actualiza prețurile biletelor, astfel încât cât mai mulți părinți să poată beneficia de întâlnirea cu specialiștii invitați.

Patru ore dedicate părinților, dialogului și soluțiilor practice

Programul conferinței include un panel de psihologie și parenting, întâlnirea cu Urania Cremene, sesiuni de întrebări și răspunsuri, o pauză de socializare și o tombolă cu premii pentru participanți.

Evenimentul se adresează atât părinților de copii mici și adolescenți, cât și viitorilor părinți, cadrelor didactice, psihologilor, consilierilor și tuturor celor interesați de educație și dezvoltare personală.

Conferința va avea loc joi, 12 noiembrie 2026, la Riverside Events & Hotel din Galați. Accesul participanților începe la ora 16:00, iar programul conferinței se desfășoară între orele 17:00 și 20:00.

Biletele și informațiile actualizate despre eveniment sunt disponibile pe pagina oficială:

www.emthrive.ro/parinte-in-2026

Prin această inițiativă, Galațiul găzduiește o întâlnire între specialiști și comunitatea locală, construită în jurul unei idei esențiale: pentru a crește copii echilibrați și încrezători, avem nevoie și de părinți informați, susținuți și pregătiți pentru provocările prezentului.