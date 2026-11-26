Autorităţile judeţene au stabilit planul de acţiune pentru sezonul rece 2026–2027 (1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027), vizând menţinerea drumurilor practicabile, funcţionarea utilităţilor şi protecţia categoriilor vulnerabile, potrivit unei informări transmise de Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi.

Drumuri şi deszăpezire

Pe drumurile naţionale, Secţia Drumuri Naţionale (SDN) Galaţi are pregătite patru baze de deszăpezire (Galaţi, Tecuci, Traian şi Folteşti), 45 de utilaje (13 proprii şi 32 închiriate) şi peste 12,3 kilometri de parazăpezi. Stocurile includ peste 2.870 de tone de sare şi 511 tone de nisip. În caz de urgenţă meteo, circulaţia pe un sector de drum naţional poate fi închisă rapid prin decizia comună a şefului SDN Galaţi şi a şefului Serviciului Rutier din IPJ Galaţi, iar pe timp de viscol sub cod galben, portocaliu sau roşu se va interveni doar dacă sunt în pericol vieţi omeneşti sau bunuri materiale.

Pentru drumurile judeţene, Consiliul Judeţean Galaţi mizează pe 57 de utilaje închiriate şi peste 48 de kilometri de parazăpezi, având în stoc aproape 1.000 de tone de materiale antiderapante (sare, nisip şi alte materiale), cu posibilitatea suplimentării prin contract.

În municipiul Galaţi, intervenţia este asigurată de Serviciul Public Ecosal, care are contracte în derulare pentru închirierea vehiculelor industriale cu şofer, în timp ce Tecuci, Târgu Bujor şi Bereşti acţionează cu forţe proprii. În mediul rural, 40 din cele 61 de comune se deszăpezesc cu utilaje proprii, 5 doar prin firme contractate, iar 16 folosesc un sistem mixt (unele dintre acestea având încă proceduri de achiziţie în derulare).

Căldură, lemn de foc şi utilităţi

În municipiul Galaţi, centralele termice concesionate sau aflate în mentenanţa societăţii Calorgal (inclusiv cele pentru blocurile ANL şi sediile primăriei) au fost pregătite pentru sezonul rece, iar şcolile şi unităţile medicale funcţionează cu centrale proprii. În Tecuci, Târgu Bujor, Bereşti şi în comunele judeţului nu există sistem centralizat, încălzirea făcându-se individual. Pentru populaţia care foloseşte sobe, Direcţia Silvică Galaţi a vândut peste 23.000 de metri cubi de lemn de foc până la finalul lunii octombrie şi are pregătiţi peste 28.000 de metri cubi pentru această iarnă.

Totodată, operatorii de apă-canal, energie electrică şi gaze naturale au finalizat reviziile şi au dispecerate permanente pentru intervenţii în caz de avarii sau depuneri de chiciură.

Transport feroviar, naval şi persoane vulnerabile

Căi ferate şi Dunăre: Sucursala Regională CFR Galaţi a activat Comandamentul Operaţional Regional şi poate introduce restricţii sau anula trenuri dacă stratul de zăpadă depăşeşte limitele de siguranţă. Pe Dunăre, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) are pregătite şase remorchere pentru spargerea gheţii (Perseus, Covurlui, Sulina 2, Galaţi 3, Bicaz şi Bechet), iar Administraţia Porturilor Dunării Maritime a prevăzut fonduri pentru spargerea gheţii în bazinele portuare.

Sănătate şi intervenţii: Direcţia de Sănătate Publică are în evidenţă 259 de pacienţi care necesită transport pentru dializă şi 811 femei însărcinate, pentru a putea interveni prioritar în caz de drumuri blocate. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia, Jandarmeria şi Garnizoana Galaţi sunt pregătite pentru misiuni de salvare, blocarea drumurilor închise şi transportul ajutoarelor, iar Inspectoratul Şcolar poate aviza suspendarea cursurilor dacă vremea o impune.