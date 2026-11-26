Primăria Municipiului Galați a publicat pe site-ul oficial al instituției (www.primariagalati.ro) lista cererilor admise pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu/reședință din Micro 19 (zona 3, subzona C), Aurel Vlaicu (zona 12, subzona C) și Piața Centrală/Parc Eminescu (zona 20, subzona C), în urma etapei derulate în perioada 1 – 9 noiembrie 2026.

Tot pe site-ul municipalității poate fi consultat și procesul-verbal de alocare a locurilor de parcare, întocmit în urma ședințelor de licitație publică cu strigare desfășurate la sediul Primăriei din strada Domnească nr. 54, în perioada 23 – 25 noiembrie 2026.

Termen de 15 zile pentru plata abonamentului

Potrivit reprezentanților Primăriei Galați, solicitanții declarați admiși au la dispoziție 15 zile, începând din 25 noiembrie 2026, pentru a achita tariful abonamentului de parcare. Neachitarea sumei în acest termen duce automat la pierderea dreptului asupra locului de parcare atribuit.

Plata abonamentului se poate face prin una dintre următoarele modalități:

Cu numerar sau cu cardul bancar, la sediile Direcției de Taxe, Impozite și alte Venituri Locale;

Online, pe platforma www.ghiseul.ro;

La stațiile SelfPay.

De când și după ce program se ridică abonamentele

Abonamentele de parcare vor fi valabile începând cu data de 1 decembrie 2026, iar ridicarea acestora se va putea face începând de miercuri, 2 decembrie 2026, de la sediul Primăriei Municipiului Galați (strada Domnească nr. 54), doar după achitarea tarifului aferent.

Programul cu publicul pentru eliberarea abonamentelor este următorul: