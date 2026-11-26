Arhiepiscopia Dunării de Jos a făcut public programul manifestărilor religioase prilejuite de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galați și al Eparhiei Dunării de Jos. Evenimentele debutează vineri, 27 noiembrie 2026, și se vor desfășura pe parcursul a patru zile la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Patru procesiuni cu Sfinte Moaște, vineri, 27 noiembrie, de la ora 16:00

Potrivit Biroului de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, programul special începe vineri, 27 noiembrie 2026, la ora 16:00, când vor porni simultan patru procesiuni religioase către Catedrala Arhiepiscopală din Galați:

De la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, pe strada Domnească, cu Sfintele Moaște ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu;

De la Așezământul Social-Filantropic „Sfântul Vasile cel Mare” Galați, cu moaștele Sfântului Vasile cel Mare;

De la Capela „Sf. Ap. Andrei” a Seminarului Teologic din Galați, cu moaștele Sfântului Apostol Andrei și icoana-relicvar ce conține un fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Constantin Sârbu;

De la Capela „Întâmpinarea Domnului” din cadrul Muzeului Eparhial, cu moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

În continuare, tot vineri, începând cu ora 18:00, în Catedrala Arhiepiscopală vor fi oficiate Slujba Privegherii și Sfânta Liturghie arhierească, răspunsurile liturgice urmând să fie oferite de monahii și monahiile de la mănăstirile din cuprinsul eparhiei.

Slujba din ziua hramului și închinarea la Sfintele Moaște

În ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, luni, 30 noiembrie 2026, începând cu ora 09:00, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu ierarhii invitați, va oficia Sfânta Liturghie arhierească.

Pe parcursul celor patru zile de sărbătoare, credincioșii din județele Galați și Brăila sunt așteptați să se închine la Sfintele Moaște, care vor fi așezate spre cinstire pe baldachinul special amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Galați.