Secția de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Galați a primit aparatură și mobilier medical în valoare de 50.000 de lei, din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Donația a fost făcută în contextul manifestărilor pastoral-misionare și social-filantropice prilejuite de apropiata sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al municipiului Galați.

Potrivit reprezentanților Eparhiei Dunării de Jos, înaintea predării echipamentelor, preoți slujitori din cadrul instituțiilor sociale ale Bisericii au oficiat Taina Sfântului Maslu în capela spitalului, iar apoi au mers în saloane, unde i-au binecuvântat pe pacienți și le-au oferit iconițe.

Ce echipamente medicale au ajuns la Secția de Neurochirurgie

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, spitalul a fost dotat cu echipamente moderne destinate atât confortului pacienților imobilizați, cât și eficientizării muncii cadrelor medicale:

3 paturi electrice cu 7 funcții, prevăzute cu sistem de transformare în cărucior, esențiale pentru mobilizarea pacienților greu de ridicat și pentru prevenirea escarelor și a complicațiilor pulmonare;

4 aparate PAD (tablete medicale), destinate introducerii rapide în sistemul informatic a funcțiilor vitale și a procedurilor efectuate;

1 aparat EKG (electrocardiograf) de ultimă generație.

Totodată, reprezentanții Arhiepiscopiei Dunării de Jos au precizat că și celelalte spitale din municipiul Galați au primit, în această perioadă, ajutoare în valoare de peste 15.000 de lei, din partea clericilor și a credincioșilor gălățeni.