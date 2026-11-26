Sala sporturilor Dunărea a găzduit miercuri seara partida CSM Arcada Galaţi – Rapid Bucureşti, care a contat ca manşa tur din sferturile de finală ale Cupei României Loteria Română la volei masculin. Echipa gălăţeană antrenată de Răzvan Tănăsescu şi Djordje Pejic s-a jucat din nou cu inimile suporterilor.

CSM Arcada a condus cu 2-0 la seturi şi 23-22 şi ne-a dat impresia că va încheia rapid socotelile. Rapidiştii lui George Carpen nu au fost de acord, au revenit spectaculos, au egalat şi au împins meciul în tie-break. Oaspeţii au crezut în şansa lor până la capăt au condus şi în setul decisiv: 4-3, 7-5, 8-7 şi 10-8, dar gălăţenii au terminat în forţă şi s-au impus la limită după blocajul lui Stalekar.

Rezultat final: CSM Arcada Galaţi – Rapid Bucureşti 3-2 (25, 21, -24,-13, 13). Echipa gălăţeană a început cu formula: Krzic 17 puncte, Runcan 13 p, Iereschenko 14 p, Stalekar 16 p, Kubicki 4 p, Bala 11 p – Kosinski, libero. Au mai jucat: Bratu, Butnaru, Weber 10 p, De Bairros 1 p, Panait, Calciu.

Returul se va disputa pe 16 decembrie în sala Giuleşti. CSM Arcada mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în careul de aşi ai competiţiei. În cazul în care Rapidul învinge, se va juca setul de aur.

Următorul meci se va disputa sâmbătă, 28 noiembrie, la sala Dunărea, de la ora 17.00, cu Ştiinţa Bucureşti în cea de-a 7-a etapă din Divizia A1 la volei masculin.

Sursa foto: Sportul Ilustrat