Potrivit reprezentanților ISU Galați, Nicușor-Nadin Pocriș a fost încadrat în Ministerul Afacerilor Interne în anul 2007 și a trecut în rezervă în 2021, după 14 ani de activitate dedicată misiunilor de salvare a vieților omenești și a bunurilor gălățenilor aflați în pericol.
„De-a lungul carierei sale militare, a îndeplinit funcția de comandant de echipaj în cadrul Detașamentului de Pompieri Galați, contribuind, prin profesionalism, devotament și spirit de sacrificiu, la îndeplinirea misiunilor de salvare și protejare a vieții și bunurilor celor aflați în situații de pericol. Plecarea sa dintre noi lasă un gol în rândul celor care l-au cunoscut și alături de care a împărtășit responsabilitatea, camaraderia și vocația de a-i ajuta pe ceilalți”, au transmis foștii săi colegi de la ISU Galați.
Vestea dispariției fulgerătoare a adus multă durere în familie, fiul fostului pompier publicând un mesaj emoționant în memoria tatălui său:
„Dumnezeu să te ierte, tatăl meu drag! Ai fost un erou atât pentru mine, cât și pentru restul oamenilor pe care i-ai salvat. Ai ales să pleci într-o lume mai bună, iar acum ești un înger care o să rămână mereu în sufletele noastre. Le mulțumesc și celor de la ISU Galați care i-au fost alături mereu, atât în momentele bune, cât și în această situație grea!”, a scris fiul acestuia.
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face la capela bisericii din satul Traian, comuna Braniștea, județul Galați. Înmormântarea va avea loc vineri, 27 noiembrie 2026.