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    Doliu în cultura gălățeană: Artistul fotograf Arthur Florentin Antoniu s-a stins din viață mult prea devreme

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Doliu în cultura gălățeană: Artistul fotograf Arthur Florentin Antoniu s-a stins din viață mult prea devreme

Cătălin Mihai MOGAEveniment19 octombrie 2026

Doliu în cultura gălățeană: Artistul fotograf Arthur Florentin Antoniu s-a stins din viață mult prea devreme

Comunitatea culturală din Galați este în doliu după trecerea în neființă a cunoscutului artist fotograf Arthur Florentin Antoniu, care s-a stins din viață duminică, 18 octombrie 2026.

Născut pe 20 martie 1969 la Galați, acesta a fost omul din spatele camerei care a imortalizat de-a lungul anilor cele mai importante momente din viața culturală și sportivă a municipiului de la Dunăre. Dincolo de activitatea sa artistică remarcabilă, el a rămas în memoria colectivă și ca un om profund implicat în cauze umanitare.

Vestea morții sale premature a declanșat un val uriaș de tristețe în rândul colegilor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Mesajele de condoleanțe subliniază pasiunea, profesionalismul, dar și energia și optimismul molipsitor pe care le emana la fiecare eveniment.

Cei apropiați mărturisesc că este extrem de greu să vorbească despre el la trecut, amintirea sa urmând să dăinuie veșnic în sufletele tuturor.

„Arthur a pus pasiune și profesionalism în tot ce a făcut: fotografii la evenimente culturale și sportive, șoferie să îi ajute pe oamenii în suferință, cozonaci acasă și multe altele, știute sau neștiute. Energia și optimismul lui erau molipsitoare”, se arată în mesajele transmise de cei care i-au fost alături în momentele cheie ale vieții.

Foștii colegi de breaslă și-au luat rămas bun transmițând gânduri pioase: „Mergi pe drum de stele, dragul meu coleg! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină, mult prea devreme!”.

Sursa foto: Adrian Mociulschi

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One Comment

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  • Alex

    19 octombrie 2026 / at 17:36 Răspunde

    Nu imi vine sa cred! Lucram impreuna la acelasi proiect pe raza jud. Galati. Sunt extrem de socat. Condoleante familiei.

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