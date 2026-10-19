„Ziua Porților Deschise” la IPJ Galați: Sute de copii și tineri au descoperit secretele muncii de polițist

Inspectoratul de Poliție Județean Galați a organizat duminică, 18 octombrie, evenimentul „Ziua Porților Deschise”, o acțiune desfășurată în parteneriat cu Shopping City Galați. Pentru câteva ore, polițiștii gălățeni au oferit comunității oportunitatea de a păși mai aproape de lumea lor prin întâlniri directe, demonstrații și prezentări interactive.

Activitatea a adus față în față oameni de toate vârstele, dornici să afle ce presupune activitatea structurilor dincolo de uniforma întâlnită pe stradă.

Cei mai entuziasmați vizitatori au fost copiii, care au putut să examineze îndeaproape echipamentele speciale, tehnica folosită în misiuni și autospecialele de intervenție. În același timp, pentru tinerii interesați de o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne, evenimentul a reprezentat o oportunitate excelentă de orientare profesională. Polițiștii din cadrul Serviciului Resurse Umane le-au oferit detalii complete despre pașii necesari, școlile de profil și condițiile de recrutare pentru a deveni polițiști.

În cadrul expoziției, colegii din structurile operative ale IPJ Galați le-au explicat vizitatorilor cum funcționează mijloacele logistice pe care le folosesc în activitatea zilnică pentru siguranța cetățenilor. Reprezentanții inspectoratului au subliniat că principalul câștig al acestei activități este consolidarea încrederii reciproce dintre comunitate și forțele de ordine.

Manifestarea s-a încheiat cu mesaje de mulțumire adresate tuturor gălățenilor, părinților și bunicilor care au răspuns invitației.