La câteva zile după ce Tribunalul Bucureşti a decis, pe 16 noiembrie 2026, suspendarea hotărârilor de consiliu local şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările de pe Faleza Dunării — proiectul de 45 de milioane de euro al Primăriei Galaţi — atenţia s-a mutat de la actele administrative la oamenii din spatele litigiului. După ce prima parte a investigaţiei din Monitorul de Galaţi a scos la iveală cine sunt reclamanţii şi care sunt firele politice vizibile la suprafaţă, documentele publice ale finanţărilor externe arată un mecanism mai amplu: chiar în anul în care s-a declanşat ofensiva juridică la Galaţi, Asociaţia Bankwatch România a demarat un program de 600.000 de franci elveţieni (CHF) destinat exact oferirii de asistenţă tehnică şi juridică pentru comunităţile locale în probleme de mediu.
Este vorba despre întâlnirea dintre o infrastructură civică finanţată din fonduri externe şi o miză politică locală unde aceleaşi sigle — PACT şi REPER — apar fie ca ONG-uri partenere într-un consorţiu naţional, fie ca actori politici şi candidaţi conectaţi la disputa din oraş.
Potrivit datelor oficiale ale Contribuţiei Elveţiene în România (Programul de Implicare Civică) şi documentaţiei publicate de Bankwatch România, pe 1 ianuarie 2026 a început implementarea proiectului „Rădăcini locale, soluţii naţionale: Convenţia cetăţenească pentru mediu” (cod CEP_A1_4348), cu o durată până la 31 decembrie 2027 şi un buget de 600.000 CHF.
Consorţiul este format din patru organizaţii neguvernamentale, fiecare cu un rol clar delimitat în documentaţia proiectului:
Privită în oglindă, succesiunea momentelor din 2026 arată cum un conflict local se leagă de o strategie mai largă de litigii administrative:
Acţiunea de pe Faleza Dunării se înscrie într-o practică îndelungată a celor două organizaţii de a folosi contenciosul administrativ pentru a bloca sau întârzia investiţii considerate ilegale din punct de vedere al normelor de mediu ori de urbanism. În evidenţele instanţelor apar zeci de dosare deschise de cele două ONG-uri — separat sau în coaliţie cu alte asociaţii de mediu — în domenii sensibile precum energia, infrastructura şi imobiliarele.
Bankwatch România s-a aflat în centrul disputelor judiciare privind hidrocentrala de la Răstoliţa (judeţul Mureş), unde a obţinut suspendarea unor acte legate de scoaterea din fondul forestier a unor suprafeţe din Parcul Naţional Călimani, a contestat acordul de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Bumbeşti–Livezeni (în Defileul Jiului) şi a atacat în justiţie autorizaţia de construire a gazoductului Tuzla–Podişor (esenţial pentru preluarea gazelor din Marea Neagră). În paralel, Fundaţia Eco-Civica a devenit cunoscută pentru numeroase acţiuni de suspendare sau anulare a unor planuri urbanistice şi autorizaţii de construire în Bucureşti şi în alte localităţi, vizând atât ansambluri rezidenţiale şi dezvoltări imobiliare, cât şi investiţii de infrastructură. Din perspectiva susţinătorilor, aceste demersuri obligă autorităţile şi investitorii să respecte legislaţia; din perspectiva administraţiilor locale şi a companiilor vizate, ele reprezintă un mecanism de blocaj care întârzie investiţii strategice de milioane de euro.
Când apar în aceeaşi ecuaţie PACT şi REPER, tentaţia este să fie puse imediat sub aceeaşi umbrelă. O analiză riguroasă a actelor şi a istoricului arată însă că există două planuri distincte: cel al ONG-urilor partenere din proiectul elveţian şi cel al actorilor politici şi juridici implicaţi la Galaţi.
Dincolo de argumentele tehnice şi de mediu invocate în instanţă, investigaţia lasă în faţă câteva întrebări la care publicul din Galaţi aşteaptă răspunsuri clare: Se vor pierde fondurile europene dedicate acestui proiect? Cum se delimitează acţiunea strict juridică a ONG-urilor de agenda politică a formaţiunilor locale şi naţionale care au transformat Faleza Dunării într-un front de luptă împotriva administraţiei?
One Comment(Hide Comments)
Eu
ONG-urile ar trebui declarate ca fiind in afara legii, prea multa importanta isi dau unele grupuri care traiesc, bine, din cersetorie (de bani) pentru a bloca diferite activitati de dezvoltare!