La câteva zile după ce Tribunalul Bucureşti a decis, pe 16 noiembrie 2026, suspendarea hotărârilor de consiliu local şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările de pe Faleza Dunării — proiectul de 45 de milioane de euro al Primăriei Galaţi — atenţia s-a mutat de la actele administrative la oamenii din spatele litigiului. După ce prima parte a investigaţiei din Monitorul de Galaţi a scos la iveală cine sunt reclamanţii şi care sunt firele politice vizibile la suprafaţă, documentele publice ale finanţărilor externe arată un mecanism mai amplu: chiar în anul în care s-a declanşat ofensiva juridică la Galaţi, Asociaţia Bankwatch România a demarat un program de 600.000 de franci elveţieni (CHF) destinat exact oferirii de asistenţă tehnică şi juridică pentru comunităţile locale în probleme de mediu.

Este vorba despre întâlnirea dintre o infrastructură civică finanţată din fonduri externe şi o miză politică locală unde aceleaşi sigle — PACT şi REPER — apar fie ca ONG-uri partenere într-un consorţiu naţional, fie ca actori politici şi candidaţi conectaţi la disputa din oraş.

Infrastructura de 600.000 CHF: asistenţă juridică şi mobilizare comunitară

Potrivit datelor oficiale ale Contribuţiei Elveţiene în România (Programul de Implicare Civică) şi documentaţiei publicate de Bankwatch România, pe 1 ianuarie 2026 a început implementarea proiectului „Rădăcini locale, soluţii naţionale: Convenţia cetăţenească pentru mediu” (cod CEP_A1_4348), cu o durată până la 31 decembrie 2027 şi un buget de 600.000 CHF.

Consorţiul este format din patru organizaţii neguvernamentale, fiecare cu un rol clar delimitat în documentaţia proiectului:

Asociaţia Bankwatch România (lider de proiect) — responsabilă de asistenţă tehnică şi juridică, inclusiv crearea unei reţele de activişti, experţi, voluntari şi avocaţi (printr-un helpdesk online) care să sprijine comunităţile în disputele de mediu.

Fundaţia PACT (Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare) — implicată în organizarea şi facilitarea grupurilor de iniţiativă locală.

Asociaţia REPER21 (Reţeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile) — axată pe metodologii participative, convenţii cetăţeneşti şi educaţie pentru sustenabilitate.

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis — responsabil de monitorizarea tehnică de mediu şi ştiinţă cetăţenească.

În timp ce proiectul îşi deschidea selecţia grupurilor de iniţiativă în aprilie 2026 (cu o sesiune de informare pe 27 aprilie 2026), la Galaţi prindea contur mobilizarea publică împotriva intervenţiilor de pe Faleză — o temă transformată rapid în subiect fierbinte atât în stradă, cât şi în şedinţele de Consiliu Local.

Cronologia suprapusă: de la mobilizarea din vară la suspendarea din noiembrie

Privită în oglindă, succesiunea momentelor din 2026 arată cum un conflict local se leagă de o strategie mai largă de litigii administrative:

01.01.2026: Demarează proiectul de 600.000 CHF finanţat prin Contribuţia Elveţiană, cu Bankwatch România în rol de coordonator al asistenţei juridice şi tehnice.

08.04.2026 – 27.04.2026: Este lansată selecţia comunităţilor şi are loc sesiunea de informare pentru grupurile interesate.

Vara 2026: Se intensifică mobilizarea civică şi discursul public împotriva proiectului de pe Faleza Dunării, pe fondul nemulţumirilor legate de tăierile de arbori şi modificarea spaţiului verde.

12.10.2026: Este formulată acţiunea în instanţă de către ONG-urile reclamante — Fundaţia Eco-Civica şi Asociaţia Bankwatch România.

16.11.2026: Tribunalul Bucureşti dispune suspendarea executării HCL nr. 528/2023, HCL nr. 801/2024 şi a Autorizaţiei de construire nr. 126/2026, blocând temporar investiţia municipalităţii.

Un tipar repetat în instanţe: de la hidrocentrale şi gaze la proiecte urbane

Acţiunea de pe Faleza Dunării se înscrie într-o practică îndelungată a celor două organizaţii de a folosi contenciosul administrativ pentru a bloca sau întârzia investiţii considerate ilegale din punct de vedere al normelor de mediu ori de urbanism. În evidenţele instanţelor apar zeci de dosare deschise de cele două ONG-uri — separat sau în coaliţie cu alte asociaţii de mediu — în domenii sensibile precum energia, infrastructura şi imobiliarele.

Bankwatch România s-a aflat în centrul disputelor judiciare privind hidrocentrala de la Răstoliţa (judeţul Mureş), unde a obţinut suspendarea unor acte legate de scoaterea din fondul forestier a unor suprafeţe din Parcul Naţional Călimani, a contestat acordul de mediu pentru amenajarea hidroenergetică Bumbeşti–Livezeni (în Defileul Jiului) şi a atacat în justiţie autorizaţia de construire a gazoductului Tuzla–Podişor (esenţial pentru preluarea gazelor din Marea Neagră). În paralel, Fundaţia Eco-Civica a devenit cunoscută pentru numeroase acţiuni de suspendare sau anulare a unor planuri urbanistice şi autorizaţii de construire în Bucureşti şi în alte localităţi, vizând atât ansambluri rezidenţiale şi dezvoltări imobiliare, cât şi investiţii de infrastructură. Din perspectiva susţinătorilor, aceste demersuri obligă autorităţile şi investitorii să respecte legislaţia; din perspectiva administraţiilor locale şi a companiilor vizate, ele reprezintă un mecanism de blocaj care întârzie investiţii strategice de milioane de euro.

Coincidenţe de nume vs. legături reale în teren

Când apar în aceeaşi ecuaţie PACT şi REPER, tentaţia este să fie puse imediat sub aceeaşi umbrelă. O analiză riguroasă a actelor şi a istoricului arată însă că există două planuri distincte: cel al ONG-urilor partenere din proiectul elveţian şi cel al actorilor politici şi juridici implicaţi la Galaţi.

Fundaţia PACT şi REPER21 nu sunt partidele PACT şi REPER. Fundaţia PACT (partenera Bankwatch în consorţiul de 600.000 CHF) şi Asociaţia REPER21 sunt organizaţii neguvernamentale înfiinţate încă din 2006, cu sediul în Bucureşti, orientate spre organizare comunitară rurală, economie socială, respectiv educaţie pentru sustenabilitate şi Pactul Climatic European.

Ele nu se confundă juridic nici cu partidul REPER (înfiinţat în 2022) şi nici cu partidul local PACT pentru Galaţi, din care face parte consilierul local Doru Căstăian (contracandidat al primarului Ionuţ Pucheanu la alegerile locale din 2024). Unde se întâlnesc, de fapt, firele politice şi civice. La Galaţi, opoziţia faţă de proiectul Falezei a fost alimentată politic şi prin vocea PACT pentru Galaţi — formaţiune a cărei candidatură la primărie în 2024 a fost susţinută public de conducerea Partidului REPER.

În plan juridic, acţiunea care a oprit lucrările a fost purtată de Bankwatch România (liderul proiectului elveţian de asistenţă juridică) împreună cu Fundaţia Eco-Civica — organizaţie al cărei vicepreşedinte, Dan Trifu, a figurat pe listele electorale ale Partidului REPER, iar avocata care a reprezentat ONG-urile în litigii a fost asociată public tot cu REPER.

Cu alte cuvinte, chiar dacă ONG-urile „PACT” şi „REPER21” din consorţiul elveţian nu sunt partidele cu nume asemănător, ecosistemul politic şi civic din jurul dosarului reuneşte actori care împărtăşesc aceleaşi reţele, teme de campanie şi instrumente juridice.

Întrebările care rămân deschise

Dincolo de argumentele tehnice şi de mediu invocate în instanţă, investigaţia lasă în faţă câteva întrebări la care publicul din Galaţi aşteaptă răspunsuri clare: Se vor pierde fondurile europene dedicate acestui proiect? Cum se delimitează acţiunea strict juridică a ONG-urilor de agenda politică a formaţiunilor locale şi naţionale care au transformat Faleza Dunării într-un front de luptă împotriva administraţiei?