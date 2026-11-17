Galațiul găzduiește, în perioada 23 – 27 noiembrie 2026, cea de-a doua ediție a Maratonului Fondurilor Europene Pas cu Pas, un eveniment regional de cinci zile dedicat antreprenorilor, reprezentanților instituțiilor publice, specialiștilor în finanțări europene și tinerilor cu idei de afaceri. Întâlnirile se vor desfășura în Aula Magna a Universității Internaționale „Danubius” din Galați, iar participarea este gratuită.

Organizat sub egida comunității Fonduri Europene Pas cu Pas, în parteneriat cu JACRAL Solutions și CONAF Galați, evenimentul își propune să aducă împreună mediul de afaceri, expertiza financiară și dialogul instituțional, oferind informații aplicate pentru fiecare categorie de beneficiari.

Programul celor cinci zile tematice

Spre deosebire de conferințele generale, fiecare zi a maratonului este dedicată unei categorii distincte de beneficiari, cu teme și oportunități adaptate nevoilor acestora:

Luni, 23 noiembrie (16:00 – 20:00) – Start-upuri și soloprenori: De la ideea de afacere la pregătirea primei investiții (eligibilitate, planificare și finanțare).

De la ideea de afacere la pregătirea primei investiții (eligibilitate, planificare și finanțare). Marți, 24 noiembrie (16:00 – 20:00) – Microîntreprinderi: Modernizare, digitalizare, echipamente, energie și dezvoltarea afacerii.

Modernizare, digitalizare, echipamente, energie și dezvoltarea afacerii. Miercuri, 25 noiembrie (10:00 – 14:00) – Întreprinderi mici și mijlocii: Extindere, competitivitate, creșterea capacității de producție și pregătirea proiectelor complexe.

Extindere, competitivitate, creșterea capacității de producție și pregătirea proiectelor complexe. Joi, 26 noiembrie (16:00 – 20:00) – ONG-uri, asociații și agricultori: Investiții agricole, cooperare, proiecte comunitare și dezvoltare rurală.

Investiții agricole, cooperare, proiecte comunitare și dezvoltare rurală. Vineri, 27 noiembrie (10:00 – 14:00) – Autorități și instituții publice: Dialog instituțional despre investițiile locale și pregătirea proiectelor pentru perioada 2028 – 2034.

Evenimentul va reuni speakeri și invitați de nivel înalt, inclusiv reprezentanți ai ministerelor, autorităților de management și instituțiilor financiare, astfel încât participanții să înțeleagă concret pașii necesari pentru transformarea unei idei într-un proiect finanțabil.

Concurs pentru studenți, cu premii totale de 6.000 de lei net

În cadrul maratonului se desfășoară și competiția „Idei de viitor 2026”, organizată de JACRAL Solutions în parteneriat cu CONAF Galați, adresată studenților de minimum 18 ani din universitățile Regiunii Sud-Est, membri ai grupului Fonduri Europene Pas cu Pas.

Premiile totale se ridică la 6.000 de lei net și sunt împărțite astfel:

Locul I: 3.000 de lei;

3.000 de lei; Locul II: 2.000 de lei;

2.000 de lei; Locul III: 1.000 de lei.

Tinerii trebuie să prezinte o idee de business printr-un scurt material video și o fișă de proiect. Termenul-limită pentru trimiterea dosarelor este vineri, 20 noiembrie 2026, ora 23:59, la adresa de e-mail office@jacral.ro.

Cum se fac înscrierile

Potrivit organizatorilor, coordonați de Alina Stoica, CEO JACRAL Solutions, interesul pentru această ediție este foarte ridicat, locurile din etapa de preînscrieri fiind deja epuizate.

Participarea rămâne gratuită în limita locurilor disponibile pentru sesiunile dedicate mediului de afaceri și organizațiilor, iar cei interesați se pot înscrie completând formularul disponibil aici.