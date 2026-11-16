Lucrările la Centrul Integrat de Îngrijiri Paliative de la Spitalul Județean Galați au ajuns la etajul al treilea

Avansează într-un ritm susținut lucrările de construire a noului Centru Integrat de Îngrijiri Paliative din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați. Potrivit președintelui Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, pe șantierul noii unități medicale a fost finalizată turnarea plăcii de bază a etajului al treilea, operațiune pentru care s-au folosit peste 100 de metri cubi de beton, pe o suprafață de aproape 500 de metri pătrați.

În etapa imediat următoare, constructorii vor trece la cofrarea și armarea elementelor verticale ale structurii de rezistență pentru acest nivel.

„Lucrările avansează în ritm bun pe șantierul Centrului Integrat de Îngrijiri Paliative de la Spitalul Județean. Am finalizat turnarea plăcii de bază pentru etajul al treilea, iar echipele pregătesc deja etapa următoare a structurii de rezistență. Acest proiect este un pas esențial pentru a le oferi celor aflați în suferință nu doar tratament, ci și demnitate, alinare și speranță”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Cum va arăta noua unitate medicală din Galați

Investiția derulată de Consiliul Județean Galați are o valoare de aproape 30 de milioane de lei și vizează realizarea unei clădiri moderne cu patru etaje și o suprafață desfășurată de aproape 2.700 de metri pătrați.

Noul centru va dispune de 50 de paturi și va include:

Saloane moderne cu două și trei paturi;

Cabinete medicale specializate;

Peste 1.000 de echipamente și aparate medicale de ultimă generație.

Unitatea este destinată pacienților care se confruntă cu boli grave, inclusiv afecțiuni incurabile, precum cancerul, oferindu-le condiții moderne de îngrijire și asistență medicală specializată pe plan local.