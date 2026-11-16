S-a stins din viață Adriana Ghiță, profesoară de limba franceză la CNVA Galați

Comunitatea educațională din Galați este în doliu după trecerea la cele veșnice a profesoarei Adriana Ghiță (n. 19 martie 1960, Hunedoara), un dascăl apreciat și îndrăgit de generații întregi de elevi. Vestea tristă a fost anunțată de Serviciul Referințe al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați.

Absolventă a Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați (promoția 1979), Adriana Ghiță a urmat cursurile Facultății de Mecanică (1986) și ale Facultății de Litere, Istorie și Teologie – specializarea limbă și literatură franceză – limbă și literatură română (2002), din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

De-a lungul carierei sale didactice, a predat discipline tehnice la Liceul Industrial nr. 9 (1991–1992), Grupul Școlar „Radu Negru” (1992–1993) și Grupul Școlar Metalurgic (1993–2007). Începând cu anul 2007, s-a întors la catedră în liceul pe care l-a absolvit, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, unde a predat limba franceză și a obținut, alături de elevii săi, rezultate remarcabile la olimpiadele școlare.

Unde îi pot aduce gălățenii un ultim omagiu

Cei care au cunoscut-o, foști elevi, colegi și prieteni, îi pot aduce un ultim omagiu la Biserica „Sfânta Cruce” din Galați (situată în cartierul I.C. Frimu, lângă magazinul Lidl). Slujba de înmormântare va avea loc mâine, marți, 17 noiembrie 2026.

Mesaje emoționante din partea celor care au cunoscut-o

Vestea dispariției sale a stârnit numeroase reacții de regret în mediul online, foștii colegi și apropiați transmițând mesaje de condoleanțe familiei îndurerate:

„Un profesor desăvârșit și un om de o noblețe rară. Drum lin în lumină, Adriana! Condoleanțe familiei îndurerate!” „Dumnezeu să o odihnească! Un om și un profesor desăvârșit!” „Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în Împărăția Sa! Un dascăl cu suflet minunat! Condoleanțe familiei îndurerate!”

Dumnezeu să o odihnească în pace!