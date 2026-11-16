Razie de amploare în Tecuci și în comunele din jur

Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tecuci, împreună cu jandarmii gălățeni, au desfășurat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului Tecuci și a comunelor învecinate, în serile de 14 și 15 noiembrie 2026, în intervalul orar 20:00 – 24:00. Razia a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, precum și depistarea abaterilor grave la regimul rutier.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, la activități au participat polițiști de la structurile de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale și arme, sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați.

Bilanțul controalelor din zona Tecuci

În cele două seri de acțiune, forțele de ordine au verificat sute de persoane și autovehicule:

Au fost legitimate 281 de persoane și controlate 223 de autovehicule;

39 de conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest pentru depistarea consumului de alcool;

Au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 12.000 de lei;

Au fost retrase 2 certificate de înmatriculare și reținute 2 seturi de plăcuțe, până la remedierea defecțiunilor constatate.

Șofer din Cosmești, prins băut și cu permisul anulat

Pe durata acțiunii au fost constatate și două infracțiuni la regimul rutier. Într-unul dintre cazuri, un bărbat în vârstă de 66 de ani, din comuna Cosmești, a fost depistat în flagrant delict în timp ce conducea un autoturism pe un drum public din satul Furcenii Noi, având permisul de conducere anulat. Mai mult, la testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei, iar polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului.

Reprezentanții IPJ Galați anunță că astfel de acțiuni cu efective mărite vor continua și în perioada următoare în celelalte localități din județ.