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    CR 7 se retrage din Naţionala Portugaliei

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CR 7 se retrage din Naţionala Portugaliei

Catalin RĂDULESCUMapamond05.11.2026

CR 7 se retrage din Naţionala Portugaliei

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, şi-a anunţat joi retragerea definitivă din Naţionala de fotbal a Portugaliei, printr-un mesaj postat pe contul său de Instagram, după cum a anunţat agenţia de presă EFE.

„Astăzi, călătoria mea alături de selecţionata naţională se încheie. A venit ziua să returnez tricoul cu numărul 7 echipei naţionale, care ne aparţine tuturor. Nu am simţit niciodată că este exclusiv al meu, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul şi responsabilitatea de a-l purta”, a postat portughezul pe Instagram.

Cristiano Ronaldo, care a câştigat de 5 ori Balonul de Aur, a disputat 234 de meciuri şi a marcat 146 de goluri în tricoul selecţionatei Portugaliei, fiind cel mai bun marcator din toate timpurile în fotbalul mondial. A câştigat EURO 2026 şi Liga Naţiunilor 2019 cu naţionala lusitană.

CR 7 se retrage din Naţionala Portugaliei

Fotbalistul portughez este, şi, golgheterul all-time al Ligii Campionilor, cu 140 de goluri înscrise pentru Manchester United, Real Madrid şi Juventus Torino.

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