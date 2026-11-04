548 locuri de muncă vacante în Galaţi şi alte 196 de joburi în Uniunea Europeană

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 29.992 locuri de muncă la nivel naţional dintre care 548 de locuri de muncă în judeţul Galaţi.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier, muncitor necalificat şi lucrător comercial etc.

Lista locurilor de muncă vacante poate fi consultată şi la rubrica „Angajări Oferte” de pe site-ul nostru: https://www.monitoruldegalati.ro/mica-publicitate/angajari/angajari-oferte.html sau pe platforma ANOFM https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs.

Menţionăm că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel naţional poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secţiunea Locuri de Muncă Vacante.

196 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 196 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 81 locuri de muncă pentru: lucrător în producţie – prelucrarea somonului; muncitor în construcţii (dulgheri, zidari şi betonişti); muncitor în construcţii.

Polonia – 50 locuri de muncă pentru muncitor în producţia de prelucrare a peştelui.

Republica Cehă – 20 locuri de muncă pentru operator/operatoare linie de producţie – muncitor/muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice.

Irlanda – 20 locuri de muncă pentru: culegător de fructe/lucrător în centrul de ambalare; lucrător necalificat în agricultură.

Olanda – 16 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; lucrător în seră.

Suedia – 5 locuri de muncă pentru: operator CNC; sudor.

Spania – 4 locuri de muncă pentru: manager construcţii/şef de şantier.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

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